Борьба за власть в Йыхви: Центристская партия хочет исключить из партии ниспровергателей власти

Собравшееся в воскресенье на внеочередное заседание Йыхвиское отделение Центристской партии предложило правлению Центристской партии исключить из партии председателя волостного собрания Эдуарда Эаста и председателя фракции Центристской партии волостного собрания Артура Сепперна. В то же время отклонили желание входящего в центристскую фракцию депутата волостного собрания Аллана Мянда вступить в Центристскую партию.

Эаст, Сепперн и Мянд были среди тех 11 депутатов, которые вместе с депутатами от избирательного союза "Jõhvi - Meie Kodu" предпринимателя Николая Осипенко в прошлый четверг подали заявление о выражении недоверия волостному старейшине Максу Кауру. К вотуму недоверия примкнула также входящая в центристскую фракцию директор Йыхвиской русской основной школы Ирина Шульгина, но она не состоит в Центристской партии.

- В связи с неспособностью волостного старейшины Макса Каура контролировать работу своих непосредственных подчиненных и неоднократным принятием нерациональных решений, вредящих репутации Йыхвиской волости, фракция Центристской партии и фракция "Jõhvi - Meie Kodu" Йыхвиского волостного собрания выражают недоверие волостному старейшине Максу Кауру, - зачитал заявление о выражении недоверия на заседании волостного собрания в четверг председатель фракции Центристской партии Артур Сепперн, который подтвердил "Северному побережью", что согласен занять пост старейшины.

Волостной старейшина Макс Каур в понедельник утром сказал, что получил от правления Йыхвиского отделения партии задание начать переговоры с Партией реформ, чтобы вовлечь двух ее депутатов - Айвара Сурва и Марис Тоомел - в йыхвискую коалицию. "Я пригласил их встретиться сегодня", - сообщил Каур.