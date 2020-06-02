АШИ не будет переезжать в старую школу

По словам мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, на реконструкцию помещений и коммуникаций бывшей школы на Сыпрузе, 33 в бюджет текущего года было заложено 300 тысяч евро.

- Предполагалось, что адаптация здания под нужды школы искусств будет проводиться постепенно, а вышеназванной суммы хватит на самые насущные внутренние переделки, все остальное будет делаться поэтапно, в зависимости от того, сколько город сможет вложить средств. Но когда педагоги передали проектировщикам свое видение организации учебного процесса, а также выяснилось, что в здании 1953 года постройки необходимо выполнить гораздо больший объем работ по реконструкции систем жизнеобеспечения, требуется укрепление фундамента и прочее, получив смету, посчитали, что затраты получаются неоправданно большие - порядка трех миллионов евро. Поэтому было принято решение отказаться от этого проекта.