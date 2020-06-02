АШИ не будет переезжать в старую школу

Более полутора лет Ахтмеская школа искусств жила на чемоданах: музыкальное и художественное отделения планировали объединить под одной крышей в бывшей начальной школе на Сыпрузе, 33, и педагоги даже начали готовиться к переезду. Однако он не состоится - городские власти отказались от этой идеи и уже инициировали детальную планировку для строительства нового центра культуры и интересов в этой части города, куда в будущем переберутся юные художники и музыканты.
По словам мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, на реконструкцию помещений и коммуникаций бывшей школы на Сыпрузе, 33 в бюджет текущего года было заложено 300 тысяч евро.