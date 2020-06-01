Ида-вируские футбольные клубы после коронапаузы сели на безочковую диету

В позапрошлые выходные "Транс" дал на домашнем стадионе "Кренгольм" настоящий бой действующему чемпиону - таллиннской "Флоре", однако из-за пропущенного на последних минутах гола остался ни с чем, так как в таблицу вошло поражение 2:3.

Два поражения подряд

В прошлую субботу поражение с таким же счетом пришлось потерпеть в игре с предполагаемым аутсайдером лиги мастеров - ФК "Курессааре". Нарвитяне хорошо начали встречу на Сааремаа на открытом сильным морским ветрам стадионе; капитан Роман Нестеровский с хорошей передачи малийского полузащитника Садио Тункара уже на шестой минуте вывел свою команду вперед. На 40-й минуте Тункара увеличил преимущество, забив уже второй свой гол в этом сезоне.

Однако перед уходом команд на перерыв Отто-Роберт Липп из "Курессааре" забил ответный гол, а в начале второго тайма Сильвер-Алекс Кельдер и вовсе сравнял счет. За десять минут до конца основного времени Йоонас Соомре забил также победный гол сааремаасцев.

Президент "Нарва-Транса" Николай Бурдаков отметил, что не может чем-то объяснить такой провал. Он сказал, что в этой встрече дали возможность показать себя вратарю Алексею Матросову, сменившему в воротах Андреса Вайкла, в чьих действиях в предыдущей игре неоднократно проявлялась неуверенность. "К сожалению, эта замена себя не оправдала", - констатировал он, отметив также, что, к сожалению, во втором тайме на поле не нашлось игрока, который повел бы команду за собой.

Хотя у Бурдакова вошло в привычку в случае неудачи менять посреди сезона главного тренера, занимающего сейчас этот пост турка Дженка Озджана он сейчас заменять не спешит. "Если не считать последнюю игру, то в общем больших претензий нет. Мы на равных сыграли как с "Флорой", так и с "Нымме Калью"; только, к сожалению, очков не набираем", - отметил он.

По словам Бурдакова, на игре "Транса" отразились также травмы основных игроков. Центральный защитник из Ганы Офосу Аппиа получил травму на проходившей в начале марта кубковой игре, в которой "Транс" выиграл у "Нымме Калью", и раньше июля на поле, очевидно, не выйдет. На являвшегося локомотивом центра поля российского футболиста Дениса Полякова нарвитянам в этом сезоне, скорее всего, рассчитывать не придется, так как ему операция еще только предстоит.

В среду "Транс" попытается на домашнем стадионе подняться с последнего места в игре с вильяндиским "Тулевиком", который в последний раз проиграл со счетом 0:6 "Нымме Калью".

ФК "Ярве" имеет в первой лиге три минусовых очка

В первой лиге кохтла-ярвеский ФК "Ярве" проиграл в Пярну тамошнему футбольном клубу со счетом 0:2. С конца первого тайма, когда счет был 0:1 в пользу хозяев, на поле осталось десять соперников, но "Ярве" не сумел воспользоваться численным преимуществом и даже пропустил еще один гол.