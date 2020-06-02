Йыхвиская коалиция разваливается

Собравшееся в воскресенье на внеочередное заседание Йыхвиское отделение Центристской партии предложило правлению Центристской партии исключить из партии председателя волостного собрания Эдуарда Эаста и председателя фракции Центристской партии волостного собрания Артура Сепперна. В то же время отклонили желание входящего в центристскую фракцию депутата волостного собрания Аллана Мянда вступить в Центристскую партию. Эаст, Сепперн и Мянд были среди тех 11 депутатов, которые вместе с депутатами от избирательного союза "Jõhvi - Meie Kodu" предпринимателя Николая Осипенко в прошлый четверг подали заявление о выражении недоверия волостному старейшине Максу Кауру. К вотуму недоверия примкнула также входящая в центристскую фракцию директор Йыхвиской русской основной школы Ирина Шульгина, но она не состоит в Центристской партии.