Кинофестиваль "Laterna Magica" пройдет в июне

Идейный вдохновитель йыхвиского фестиваля Анна Маскаева рада, что, несмотря ни на что, традиция йыхвиской "Laterna Magica" не прервется.

- Разгул коронавируса вынудил поменять формат кинофестиваля и перенести дату конкурса с начала апреля на середину июня, но главное, что он все-таки состоится, - довольна она. - По красной дорожке, к сожалению, победители в этом году пройти не смогут - церемонию награждения решили все-таки не проводить. Но призы авторы лучших фильмов получат - отправим по почте, а вот на конкурсный показ публику приглашаем и ждем с радостью. Зал "Амадеуса" позволяет выполнить все требуемые меры профилактики, и я очень надеюсь, что зрители получат яркие впечатления.

Отразится ли тема коронавируса в работах кинолюбителей? Скоро увидим, а сейчас координатор констатирует, что активность участников фестиваля не снизилась - вниманию жюри и заинтересованной публики будут представлены 84 киноленты в шести номинациях: документальный фильм, игро­вой, анимационный, музыкаль­ное видео или клип, рекламный ролик и внежанровые фильмы. "Последнюю номинацию придумали специально для тех, кто не вписывается в перечень, но мы никак не хотим ограничивать фантазию авторов - ни по темам, ни по возрасту. "Laterna Magica" приветствует всех", - подчеркивает Анна.