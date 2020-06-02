Аннели Ооне: Уроки чрезвычайного учебного года

В первую очередь учились дети. Уверена, что всем детям не хватало социального общения и они мечтают снова учиться вместе в классе. Они научились ценить то время, когда могли ходить в школу вместе.

Первые отзывы учащихся Ийзакуской гимназии, где учатся мои дети, были как раз о том, что они хотят вернуться школу именно ради общества своих друзей и непосредственного общения с ними. Дети, безусловно, научились самостоятельности, исполнительности и планированию времени, так как следовать распорядку учебного дня в школе проще, чем дома, где дети привыкли отдыхать. Справляться самостоятельно приходится прежде всего тем детям, родители которых работают не из дома или должны быть на передовой. Возможно, что и дети овладели новыми цифровыми навыками, чтобы выполнить все задания.

Студенты больше привыкли учиться в формате дистанционного обучения. В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета, где я работаю, мы опросили студентов на тему того, как они справляются в чрезвычайной ситуации. Практически все студенты признались, что справляются хорошо и э-обучение можно бы чаще применять и после окончания чрезвычайного положения, так как оно учит учиться самостоятельно, заставляет искать больше информации самому и придавать значение своему выбору.

Учились и учебные учреждения. Цифровые технологии в наших школах есть, как и готовность их использовать. Однако новая ситуация пробудила учителей, потому что работать по-старому больше было невозможно. У одних учителей внесение изменений проходило гладко, другим потребовалось время, чтобы адаптироваться. Однако несомненно то, что для общения с учениками и передачи новых знаний учителям пришлось развивать цифровые навыки и давать более четкие инструкции. Учителям и преподавателям пришлось придумывать, каким способом будет лучше всего поддерживать контакт с учениками и помогать им.

Герои - на передовой, а маленькие герои - дома.

В школах стала цениться работа образовательных технологов, и учителя между собой обсуждают, не стоит ли чаще прибегать к дистанционному обучению после разрешения ситуации. Желаю, чтобы школы извлекли уроки из новой организации учебного процесса на протяжении триместра, в будущем были лучше подготовлены к аналогичным ситуациям и дерзали больше использовать в учебной работе дистанционное обучение с учетом положительных аспектов э-обучения.

Наверное, мы как родители учились больше всего. Гуляющие по социальным сетям мемы с изображением связанных детей и работающей за компьютером матери - это метафора того, что порой чувствовали родители, работающие в домашнем офисе. В нашей семье пришлось совмещать школьные уроки детей и занятия по интересам, детсад, работу с полной занятостью, приготовление еды три раза в день, работу по дому и в саду, занятия спортом и обучение в вузе. День стал длиннее, чем он был до начала пандемии.

Заниматься несколькими делами одновременно пришлось только в границах своего дома и двора. Но в любом случае у нас дома теперь все пополнили знания по природоведению за шестой класс и по химии за восьмой. Сложился новый распорядок дня и появилась новая рутина, в которой самым лучшим аспектом было выкроенное время на себя и семью. Ребенок, мельтешащий рядом с коллегой на экране во время веб-совещания, - это больше не табу, а новая нормальность. Когда-то казалось смешным, что дающему интервью в новостях Би-би-си профессору помешали его дети.

На самом деле все мы выйдем из ситуации дистанционного обучения, то есть обучения на дому, победителями, потому что в изоляции мы осознали, насколько ценны семья, общение, время и навыки. Герои - на передовой, а маленькие герои - дома. Все заслужили оценку 5+. Остается только надеяться, что "спящий тигр" совершит новый прыжок, а "последняя миля" будет преодолена.