Предприятия Пеньковского официально объявлены банкротами

Заявления о банкротстве нарвских предприятий Мирослава Пеньковского ТОО "TMT-Fasteners", ТОО "Micro-Fix", ТОО "MP&Partners Engineering", ТОО "PM-Titanium" подавал в суд банк "Luminor". Делопроизводство по заявлениям длилось с марта 2020 года. Итоговые сообщения о банкротстве суд опубликовал 1 июня.

Вскоре возможно также судебное сообщение о предполагаемом банкротстве пятого нарвского предприятия Пеньковского - ТОО "PI Engineering".

Размеры денежных требований к названным фирмам банк "Luminor" не разглашает. Тяжесть положения бизнесмена Пеньковского иллюстрирует то, что эстонскому государству его предприятия задолжали по налогам за несколько лет в сумме примерно 4,3 миллиона евро.

Объявляя четыре предприятия Пеньковского банкротами, Вируский уездный суд назначил дату проведения первого общего собрания кредиторов в зале суда - 30 июня. Банкротным управляющим назначена Светлана Пильден из Таллинна.

Как говорится в сообщениях о банкротстве четырех предприятий Пеньковского, кредиторы обязаны не позднее двух месяцев со дня публикации сообщения о банкротстве в издании "Ametlikud Teadaanded" сообщить банкротному управляющему обо всех своих требованиях к должнику, возникших до объявления банкротства, независимо от оснований возникновения требований и сроков их удовлетворения.

Вынесенное судебное постановление о банкротстве подлежит немедленному исполнению. Должник и его кредитор, подавший заявление о банкротстве, могут подать жалобу на постановление в течение 15 дней со дня опубликования сообщения о банкротстве. Подача такой жалобы не приостанавливает исполнение постановления. Исполнение постановления о банкротстве не может быть приостановлено или отсрочено, не допускается также изменение установленных Законом о банкротстве способа и порядка исполнения.

Суд обязывает членов правлений четырех обанкротившихся предприятий, включая самого Пеньковского, до первого общего собрания кредиторов подтвердить под присягой достоверность перечня имущества и долгов. Если члены правлений не явятся для принесения присяги, то суд имеет право назначить им штрафы, применить привод или арест на срок до трех месяцев.

Также члены правлений обязуются представить банкротному управляющему балансы по состоянию на день объявления банкротства вместе с перечнями имущества, включая обязательства, и все бухгалтерские документы не позднее чем за семь дней до первого общего собрания кредиторов. В противном случае опять же возможны штрафы, принудительный привод или арест на срок до трех месяцев.

В Налогово-таможенном департаменте (НТД), отвечая на вопрос "Северного побережья" о причине накопления давнего гигантского налогового долга предприятий Пеньковского перед государством, сказали, что не вправе публично комментировать производство по востребованию налоговых задолженностей с конкретных коммерческих объединений, так как по закону обязаны хранить тайну налогов.

- Если объявляется банкротство предприятия, то мы сотрудничаем с банкротным управляющим, чтобы выяснить причины неплатежеспособности коммерческого объединения и круг ответственных лиц, - сказала руководитель услуги службы долгового производства НТД Аве Алас.

Напомним, Мирослав Пеньковский - 64-летний немецкий бизнесмен польского происхождения, чьи производства с 1993 года находятся в Нарве, а головной офис - в Карлсруэ (Германия). Его нарвские предприятия специализируются на производстве изделий и деталей из титана. Известная в мире торговая марка Пеньковского - "Trinon Titanium".

Как уже писало "Северное побережье", в мае на предприятиях Пеньковского в Нарве сообщили о начале коллективного сокращения в общей сложности 157 работников, и уволенные люди уже становятся на учет в кассе по безработице. Перед многими работниками имеются задолженности по зарплате за несколько месяцев. При этом, как стало известно со слов одного сокращенного работника, объемы работы видимым образом не уменьшались.