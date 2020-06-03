Ср, 3.06.2020
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Центристская партия исключила из своих рядов председателя Йыхвиского волостного собрания

Председатель Йыхвиского волостного собрания и бывший мэр Нарвы Эдуард Эаст состоял в Центристской партии более шести лет.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В среду утром правление Центристской партии исключило из партии председателя Йыхвиского волостного собрания Эдуарда Эаста и члена волостного собрания Артура Сепперна, инициировавших выражение недоверия своему однопартийцу - члену волостного управления Максу Кауру.

Член Рийгикогу и председатель Йыхвиского отделения Центристской партии Мартин Репинский отметил, что должно действовать правило, когда однопартийцам недоверие не выражают. "Мы символически показали также другим членам партии, что центристов защищают и поступать таким образом нельзя", - сказал Репинский, подчеркнув, что Эаст нарушил принципы уже на последних местных выборах, когда конкурировал с Центристской партией в составе избирательного союза "Jõhvi".

Председатель спортивной комиссии Йыхвиского волостного собрания Артур Сепперн был одним из главных инициаторов отстранения Макса Каура от должности волостного старейшины и он зачитал также в предыдущий четверг на заседании волостного собрания заявление о выражении недоверия, в котором Каур упрекался за неспособность контролировать работу своих непосредственных подчиненных и за нанесение вреда престижу Йыхвиской волости.

Являющийся сейчас по основному месту работы руководителем Йыхвиского попечительского центра Сепперн подтверждал ранее, что согласен сам стать йыхвиским волостным старейшиной.

Артур Сепперн вступил в Центристскую партию в марте 1999 года, а Эдуард Эаст - в январе 2014 года. В 2013-2015 годах Эаст был мэром Нарвы. При отстранении от должности против него тогда тоже проголосовали однопартийцы, однако их за это из Центристской партии не исключили.

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