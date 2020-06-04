Ану Пийримаа: Утопая, учиться плавать

Почти ежедневно мы читаем или слышим в СМИ истории о людях, добровольно или под давлением обстоятельств круто изменивших свою жизнь.

В первые недели чрезвычайного положения у многих могло возникнуть ощущение, будто волны смыкаются над головой, спасательного круга нет и на помощь позвать тоже некого, ведь вокруг такие же тонущие. Всем ученикам, студентам, учителям и преподавателям сразу следовало быть готовыми плыть подобно рыбам в потоках дигитальных премудростей.

Заведениям размещения, торговым центрам, ресторанам и турбюро пришлось закрыть свои двери и с ужасом наблюдать, как их годами строившиеся по кирпичику "дома" исчезают под бурными потоками. Творческие люди и спортсмены озадаченно стояли на "берегу" и не знали, что им делать с этим свалившимся на них отпуском.

Родители с удивлением замечали, что годами являлись больше чьими-то коллегами, нежели супругами и родителями. Люди, даже не представлявшие себе, как можно в их должности работать дистанционно, теперь были вынуждены смириться с работой на дому. Медики тоже испытали шок.

Все общество оказалось будто парализованным и затаило дыхание.

И тут до нас стали постепенно доходить истории о том, как наши люди не сдаются и не отказываются от борьбы, а стараются найти выход из этой парализующей ситуации. Мы в Вирумааском колледже всегда говорили своим студентам, что только лишь диплом не обеспечит успеха, что в жизни необходимы также предприимчивость, готовность к переменам и адаптации к новым ситуациям. Для развития предприимчивости и творческих способностей студентов в учебные программы включено несколько предметов: предпринимательство, командная работа, управление и прототипирование.

Именно сейчас самое идеальное время, чтобы попробовать делать что-то совершенно иное, получить новый опыт, изучить новую профессию или начать жить по-другому.

Мы уже слышим о том, как предприятия меняют ассортимент своей продукции и адаптируют ее к новым условиям, люди принимают и опробуют новые профессии, рестораны-кафе предлагают еду на вынос, а все, кто смог открыть э-магазины, уже довольно близки к спасательному кругу. Люди пробуют и испытывают вещи, о которых они, может быть, уже давно мечтали или думали, но на которые всегда не хватало времени или смелости. Жизнь, которую прежде считали немыслимой, теперь стала реальностью.

Так, работник индустрии красоты становится дояркой, строитель - признанным химиком или повар - хорошим ИТ-специалистом. Два последних примера взяты из истории колледжа - правда, из периода до коронапандемии, но все равно из самой жизни. Для некоторых подобные резкие повороты становятся временными и случайными, а другие совершают такие повороты в своей жизни сознательно, находя таким образом свое истинное призвание. В любом случае нынешнее время подходит для этого.