Ану Пийримаа: Утопая, учиться плавать

Не знаю, пытался ли кто-нибудь научиться плавать таким образом - вероятно, нет. Но нынешнее время заставляет нас так или иначе участвовать в подобном эксперименте.
Почти ежедневно мы читаем или слышим в СМИ истории о людях, добровольно или под давлением обстоятельств круто изменивших свою жизнь.
В первые недели чрезвычайного положения у многих могло возникнуть ощущение, будто волны смыкаются над головой, спасательного круга нет и на помощь позвать тоже некого, ведь вокруг такие же тонущие. Всем ученикам, студентам, учителям и преподавателям сразу следовало быть готовыми плыть подобно рыбам в потоках дигитальных премудростей.
Заведениям размещения, торговым центрам, ресторанам и турбюро пришлось закрыть свои двери и с ужасом наблюдать, как их годами строившиеся по кирпичику "дома" исчезают под бурными потоками. Творческие люди и спортсмены озадаченно стояли на "берегу" и не знали, что им делать с этим свалившимся на них отпуском.
Родители с удивлением замечали, что годами являлись больше чьими-то коллегами, нежели супругами и родителями. Люди, даже не представлявшие себе, как можно в их должности работать дистанционно, теперь были вынуждены смириться с работой на дому. Медики тоже испытали шок.
Все общество оказалось будто парализованным и затаило дыхание.
И тут до нас стали постепенно доходить истории о том, как наши люди не сдаются и не отказываются от борьбы, а стараются найти выход из этой парализующей ситуации. Мы в Вирумааском колледже всегда говорили своим студентам, что только лишь диплом не обеспечит успеха, что в жизни необходимы также предприимчивость, готовность к переменам и адаптации к новым ситуациям. Для развития предприимчивости и творческих способностей студентов в учебные программы включено несколько предметов: предпринимательство, командная работа, управление и прототипирование.
Именно сейчас самое идеальное время, чтобы попробовать делать что-то совершенно иное, получить новый опыт, изучить новую профессию или начать жить по-другому.
Мы уже слышим о том, как предприятия меняют ассортимент своей продукции и адаптируют ее к новым условиям, люди принимают и опробуют новые профессии, рестораны-кафе предлагают еду на вынос, а все, кто смог открыть э-магазины, уже довольно близки к спасательному кругу. Люди пробуют и испытывают вещи, о которых они, может быть, уже давно мечтали или думали, но на которые всегда не хватало времени или смелости. Жизнь, которую прежде считали немыслимой, теперь стала реальностью.
Так, работник индустрии красоты становится дояркой, строитель - признанным химиком или повар - хорошим ИТ-специалистом. Два последних примера взяты из истории колледжа - правда, из периода до коронапандемии, но все равно из самой жизни. Для некоторых подобные резкие повороты становятся временными и случайными, а другие совершают такие повороты в своей жизни сознательно, находя таким образом свое истинное призвание. В любом случае нынешнее время подходит для этого.
Кто-то умный сказал когда-то, что тревожность подобна качанию в кресле-качалке: оно тратит твою энергию, но никуда тебя не ведет. Тревожность парализует нашу способность действовать и лишает возможности жить в реальном времени. Предприимчивость и способность адаптироваться к переменам дают человеку шанс выйти победителем из сложных времен и трудных положений. Надеемся, что комфортная жизнь до коронапандемии не подействовала на нас настолько сильно, что мы даже не осмеливаемся думать о том, чтобы поплыть, а без сопротивления позволяем новой эпохе тащить нас на дно.
В вышедшей в эфир на ETV 12 мая передаче "Suud puhtaks" участники во главе с ведущим Урмасом Вайно констатировали, что в ситуации, когда в Эстонии за пару месяцев исчезли тысячи рабочих мест, наиболее злободневным вопросом как для выпускников школ, так и для потерявших работу людей является: чему пойти учиться?
Надеемся, что комфортная жизнь до коронапандемии не подействовала на нас настолько сильно, что мы даже не осмеливаемся думать о том, чтобы поплыть, а без сопротивления позволяем новой эпохе тащить нас на дно.
Стоит тщательно взвесить, каковы возможности, гарантирующие чувство уверенности на рынке труда теперь, когда нам все больше приходится привыкать к мысли, что коронавирус уже никогда не исчезнет полностью из нашей жизни и нам придется учиться жить рядом с ним. Дополнительное обучение, переобучение и адаптация к новым условиям являются сейчас важными ключевыми словами.
Вирумааский колледж Таллиннского технического университета сделал возможности обучения еще более гибкими также для студентов дневного отделения. Учиться дистанционно удобно именно тогда, когда это позволяет делать трудовая и семейная жизнь. На сегодня мы пришли к положению, когда сессионное обучение стало более популярным, чем дневное. Этому во многом посодействовало наличие множества э-курсов.
Колледж имеет также тесные связи с кассой по безработице, и с ее картами обучения можно изучать как отдельные предметы, так и разные модули. Можно получить также пособия для участия в уровневом обучении.
Сегодня нет ничего необычного в том, когда в профессиональном или высшем учебном заведении вместе учатся как родители, так и дети. Многие родители, работая на дому, смогли параллельно вспомнить изученное в основной школе и гимназии, когда помогали своим учащимся в общеобразовательной школе детям. Теперь настало время вместе взвесить и решить, какой спасательный круг выбрать себе на будущее.