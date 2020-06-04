Нарва-Йыэсууское горсобрание сомневается насчет Аувереского агропарка

- Нам неясно, что там планируется. Говорят о парниковых плантациях и разведении рыбы, но мы слышали также о ветряках и складах удобрений. Если девелопер приступит к составлению планировки, он понесет расходы и позднее у него будет право предъявить требование к инициатору составления планировки, если тот на каком-то этапе прекратит работу над планировкой, - объяснил председатель горсобрания Ааре Объяртель, почему рассмотрение пункта, уже включенного в повестку заседания, решили все-таки отложить.