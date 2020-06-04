Чт, 4.06.2020
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Нарва-Йыэсууское горсобрание сомневается насчет Аувереского агропарка

В агропарке, который планируется построить вблизи Аувереской электростанции, можно будет использовать как отработанное тепло, так и углекислый газ, образующийся в процессе производства электроэнергии.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Нарва-Йыэсууское горсобрание хочет получить ясность, чем конкретно будут заниматься в агропарке и как все это повлияет на окружающую среду.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Нам неясно, что там планируется. Говорят о парниковых плантациях и разведении рыбы, но мы слышали также о ветряках и складах удобрений. Если девелопер приступит к составлению планировки, он понесет расходы и позднее у него будет право предъявить требование к инициатору составления планировки, если тот на каком-то этапе прекратит работу над планировкой, - объяснил председатель горсобрания Ааре Объяртель, почему рассмотрение пункта, уже включенного в повестку заседания, решили все-таки отложить.

Вопросов прибавляется

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