Чт, 4.06.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

В Кохтла-Ярве можно купить квартиру за 40 евро

Город Кохтла-Ярве. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Открытый аукцион по отчуждению квартирной собственности и нежилых помещений в Кохтла-Ярве состоится 18 июня.

Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по городскому хозяйству Елена Шаронберг сказала, что к продаже подготовлено 25 квартир в разных частях города - часть из них переходят с прошлого аукциона, но есть и новые, где, например, завершено банкротное производство.

Большинство продаваемого жилья незаселенное, но есть и несколько арендаторов, имеющих преимущественное право покупки и желающих приобрести квартиры в собственность.

По цене 50 евро на этот раз предлагают четыре квартиры, а одну можно приобрести и за 40 евро - на улице Канарбику в Сомпа.

- Большой активности на аукционе не ждем, но интересующиеся есть, поэтому если удастся продать хотя бы несколько квартир, будем рады, - подчеркнула Елена.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ