В Кохтла-Ярве можно купить квартиру за 40 евро

Открытый аукцион по отчуждению квартирной собственности и нежилых помещений в Кохтла-Ярве состоится 18 июня.
Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по городскому хозяйству Елена Шаронберг сказала, что к продаже подготовлено 25 квартир в разных частях города - часть из них переходят с прошлого аукциона, но есть и новые, где, например, завершено банкротное производство.
Большинство продаваемого жилья незаселенное, но есть и несколько арендаторов, имеющих преимущественное право покупки и желающих приобрести квартиры в собственность.
По цене 50 евро на этот раз предлагают четыре квартиры, а одну можно приобрести и за 40 евро - на улице Канарбику в Сомпа.
- Большой активности на аукционе не ждем, но интересующиеся есть, поэтому если удастся продать хотя бы несколько квартир, будем рады, - подчеркнула Елена.