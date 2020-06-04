В Кохтла-Ярве можно купить квартиру за 40 евро

Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по городскому хозяйству Елена Шаронберг сказала, что к продаже подготовлено 25 квартир в разных частях города - часть из них переходят с прошлого аукциона, но есть и новые, где, например, завершено банкротное производство.

Большинство продаваемого жилья незаселенное, но есть и несколько арендаторов, имеющих преимущественное право покупки и желающих приобрести квартиры в собственность.

По цене 50 евро на этот раз предлагают четыре квартиры, а одну можно приобрести и за 40 евро - на улице Канарбику в Сомпа.