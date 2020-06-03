Фестиваль уличного искусства пройдет в августе

Фестиваль уличного искусства "Rural Urban Art" пройдет с 10 по 15 августа в Йыхви и Кохтла-Ярве. Он покажет креативную силу уличного искусства - художники украсят однотипные серые стены разноцветными рисунками.
В Ида-Вирумаа приедут десять художников из Эстонии, Франции, Германии и Украины, чтобы творить чудеса стрит-арта. Фестиваль также включает в себя разностороннюю культурную программу для участников любого возраста. Вход на все мероприятия свободный.
В рамках фестиваля в Йыхви будет организован трехдневный молодежный дневной лагерь, участников которого познакомят с техниками уличного искусства Андреас Луйгас и Аллан Луберг.
Необходима предварительная регистрация по адресу: anastassiagavrina98@gmail.com.