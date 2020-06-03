Ср, 3.06.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Фестиваль уличного искусства пройдет в августе

ФОТО: www.youtube.com

Фестиваль уличного искусства "Rural Urban Art" пройдет с 10 по 15 августа в Йыхви и Кохтла-Ярве. Он покажет креативную силу уличного искусства - художники украсят однотипные серые стены разноцветными рисунками.

В Ида-Вирумаа приедут десять художников из Эстонии, Франции, Германии и Украины, чтобы творить чудеса стрит-арта. Фестиваль также включает в себя разностороннюю культурную программу для участников любого возраста. Вход на все мероприятия свободный.

В рамках фестиваля в Йыхви будет организован трехдневный молодежный дневной лагерь, участников которого познакомят с техниками уличного искусства Андреас Луйгас и Аллан Луберг.

Необходима предварительная регистрация по адресу: anastassiagavrina98@gmail.com.

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