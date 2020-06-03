Фестиваль уличного искусства пройдет в августе

В Ида-Вирумаа приедут десять художников из Эстонии, Франции, Германии и Украины, чтобы творить чудеса стрит-арта. Фестиваль также включает в себя разностороннюю культурную программу для участников любого возраста. Вход на все мероприятия свободный.