Чт, 4.06.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

"Järve Biopuhastus" нашел лучшую возможность для уменьшения запаха

На "Järve Biopuhastus" министр окружающей среды Рене Кокк ощутить запах своим носом не успел, зато далее непосредственно на месте ознакомился с очисткой реки Пуртсе.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Вместо планировавшейся до сих пор сушки остаточного ила на очистных сооружениях обновят систему воздухоочистки в двух зданиях, выделяющих запахи, а компостированный ил будут полностью или в половинном объеме отправлять на складирование.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Жители Кохтла-Ярве ощущают со стороны очистных сооружений неприятный запах и думают, что он возникает при компостировании остаточного ила. И от этого, конечно, тоже, но на самом деле на нашей территории есть два здания, выделяющие такой же запах - и еще более сильный, чем с площадки для компостирования, - объяснил член правления ТОО "Järve Biopuhastus" Владислав Корзанов осматривавшим предприятие министру окружающей среды Рене Кокку и его свите причины неприятного запаха, годами беспокоящего горожан.

Говоря языком цифр, площадка для компостирования выделяет в год 125000 единиц запаха, здание с решетками (там принимают сточные воды) - 150000 единиц, здание подсушивания осадка - целых 240000 единиц. То есть площадка для компостирования дает лишь четверть всего объема запаха.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ