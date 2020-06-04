"Järve Biopuhastus" нашел лучшую возможность для уменьшения запаха

- Жители Кохтла-Ярве ощущают со стороны очистных сооружений неприятный запах и думают, что он возникает при компостировании остаточного ила. И от этого, конечно, тоже, но на самом деле на нашей территории есть два здания, выделяющие такой же запах - и еще более сильный, чем с площадки для компостирования, - объяснил член правления ТОО "Järve Biopuhastus" Владислав Корзанов осматривавшим предприятие министру окружающей среды Рене Кокку и его свите причины неприятного запаха, годами беспокоящего горожан.