Осипенко может остаться сегодня без власти в Йыхви

Сегодняшнее заседание Йыхвиского волостного собрания может отстранить от власти годами контролировавшего ее Николая Осипенко и его давнего соперника Аллана Мянда.

В Йыхвиском волостном собрании рождается так называемая винегретная коалиция, цель которой - отодвинуть в сторону Николая Осипенко, долгое время контролировавшего власть в Йыхви. Ясность должна наступить в четверг на заседании волостного собрания, когда состоится голосование о выражении недоверия волостному старейшине.