Осипенко может остаться сегодня без власти в Йыхви

В Йыхвиском волостном собрании рождается так называемая винегретная коалиция, цель которой - отодвинуть в сторону Николая Осипенко, долгое время контролировавшего власть в Йыхви. Ясность должна наступить в четверг на заседании волостного собрания, когда состоится голосование о выражении недоверия волостному старейшине.
Сразу после того, как центрист Артур Сепперн в прошлый четверг на заседании волостного собрания подал заявление о выражении недоверия своему однопартийцу волостному старейшине Максу Кауру, последний начал действовать.