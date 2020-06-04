Чт, 4.06.2020
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Осипенко может остаться сегодня без власти в Йыхви

Сегодняшнее заседание Йыхвиского волостного собрания может отстранить от власти годами контролировавшего ее Николая Осипенко и его давнего соперника Аллана Мянда.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В Йыхвиском волостном собрании рождается так называемая винегретная коалиция, цель которой - отодвинуть в сторону Николая Осипенко, долгое время контролировавшего власть в Йыхви. Ясность должна наступить в четверг на заседании волостного собрания, когда состоится голосование о выражении недоверия волостному старейшине.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Сразу после того, как центрист Артур Сепперн в прошлый четверг на заседании волостного собрания подал заявление о выражении недоверия своему однопартийцу волостному старейшине Максу Кауру, последний начал действовать.

Каур начинает действовать 

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