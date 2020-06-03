Эдуард Эаст попытался отменить заседание Йыхвиского волостного собрания

Днем 3 июня ​​в волостное собрание поступило заявление от восьми депутатов, в котором говорится, что они отзывают свою подпись под заявлением о вотуме недоверия. Заявление написали Тамара Луйгас, Андрей Оямяэ, Велли Набер, Тамара Пылевина, Елена Безводицкая и Дмитрий Смирнов из фракции "Jõhvi - Meie Kodu". Подписи отозвали также Эдуард Эаст и Ирина Шульгина из фракции Центристской партии.

Артур Сепперн, Аллан Мянн и Александр Романович не отзывали свои подписи под вотумом недоверия.

Эдуард Эаст сказал, что решил отменить заседание волостного собрания 4 июня, потому что депутаты не поддерживают вотум недоверия, а вся повестка собрания посвящена ему.

Руководитель оппозиционной фракции "Jõhvi Eest" Нийна Негласон сказала, что закон говорит, что решение по вотуму недоверия можно принимать только на сессии волостного собрания. "Закон не предусматривает право председателя собрания отменять заседание. Поскольку дата заседание установлена, мы намерены на нем присутствовать", - сказала она.