Йыхвиское волостное управление осталось в прежнем составе, подано заявление о недоверии председателю собрания
За выражение недоверия йыхвискому волостному старейшине Максу Кауру не проголосовал ни один из 12 депутатов, пришедших на сегодняшнее заседание волостного собрания. На этом же заседании было подано заявление о выражении недоверия председателю волостного собрания Эдуарду Эасту.
В Йыхвиском волостном собрании, имеющем 21 место, сложилось неясное положение, когда разваливается старая коалиция и формируется новая. Сегодняшнее заседание, на которое не явились девять депутатов, дало представление об изменяющемся соотношении сил.
В прошлый четверг 11 коалиционных депутатов - четыре из центристской фракции и семь из избирательного союза Николая Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu" - подали заявление о недоверии волостному старейшине центристу Максу Кауру. Зачитавший заявление центрист Артур Сепперн подтвердил, что согласен сам занять должность старейшины.
Сразу после этого Каур вместе с членом Рийгикогу и руководителем Йыхвиского отделения Центристской партии Мартином Репинским начал переговоры с оппозицией волостного собрания и некоторыми депутатами избирательного союза Осипенко о создании в Йыхви новой коалиции.
В среду утром правление Центристской партии исключило из партии Сепперна и председателя волостного собрания Эдуарда Эаста за то, что они хотели отстранить от должности Каура.
В среду в канцелярию волостного собрания поступило заявление, в котором восемь депутатов, ранее поставивших свою подпись под заявлением о недоверии Кауру, - Тамара Луйгас, Андрей Оямяэ, Велли Набер, Тамара Пылевина, Елена Безводицкая и Дмитрий Смирнов из фракции "Jõhvi - Meie Kodu", а также Эдуард Эаст и Ирина Шульгина из фракции Центристской партии, - сообщили, что отзывают свои подписи.
Председатель волостного собрания Эдуард Эаст созвал руководство волостного собрания и сообщил, что намеченное на четверг заседание отменяется, поскольку большинство желавших выразить недоверие отказались от своего намерения и в повестке дня нечего будет обсуждать.
Не согласившиеся с отменой заседания 12 членов волостного собрания в четверг все же пришли на место. Из прежнего властного союза на месте были Екатерина Васильева из центристской фракции, Роман Граф, Дмитрий Смирнов, Александр Романович и Велли Набер из избирательного союза "Jõhvi - Meie Kodu". От оппозиции в заседании участвовали Айвар Сурва и Марис Тоомел из Партии реформ, Нина Негласон, Кайа Калдвеэ, Ильмар Аун и Лийна Михкельсон из избирательного союза "Jõhvi Eest" и независимый депутат Теэт Энок.
Ни один из них не поддержал выражение недоверия Максу Кауру, в том числе те, кто всего неделю назад поставил свою подпись под заявлением о выражении недоверия.
Одна из них, Велли Набер, призналась, что неправильно было подавать заявление о выражении недоверия Максу Кауру. "Я Максом довольна. Но поначалу нам утверждали, что (волостного старейшину) надо заменить, но потом мы начали думать сами", - отметила она, добавив, что не помнит, кто говорил о необходимости заменить Каура.
В начале сегодняшнего заседания Теэт Энок подал заявление о недоверии председателю волостного собрания Эдуарду Эасту, вместе с которым они баллотировались в волостное собрание по избирательному союзу "Jõhvi", но позднее Эаст присоединился к центристской фракции. "Я уверен, что всем нам уже надоело то беззаконие, которым занимается у нас тут Эаст", - сказал Энок, обвинив его также в "безграничном самоуправстве".
Выражение недоверия Эасту поддержали девять депутатов: кроме Энока еще Айвар Сурва, Нина Негласон, Марис Тоомел, Роман Граф, Екатерина Васильева, Александр Романович, Лийна Михкельсон и Кайа Калдвеэ.
Голосовать о выражении недоверия Эдуарду Эасту будут на заседании волостного собрания, назначенном на 18 июня.