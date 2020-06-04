Йыхвиское волостное управление осталось в прежнем составе, подано заявление о недоверии председателю собрания

В Йыхвиском волостном собрании, имеющем 21 место, сложилось неясное положение, когда разваливается старая коалиция и формируется новая. Сегодняшнее заседание, на которое не явились девять депутатов, дало представление об изменяющемся соотношении сил.

В прошлый четверг 11 коалиционных депутатов - четыре из центристской фракции и семь из избирательного союза Николая Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu" - подали заявление о недоверии волостному старейшине центристу Максу Кауру. Зачитавший заявление центрист Артур Сепперн подтвердил, что согласен сам занять должность старейшины.

Сразу после этого Каур вместе с членом Рийгикогу и руководителем Йыхвиского отделения Центристской партии Мартином Репинским начал переговоры с оппозицией волостного собрания и некоторыми депутатами избирательного союза Осипенко о создании в Йыхви новой коалиции.

В среду утром правление Центристской партии исключило из партии Сепперна и председателя волостного собрания Эдуарда Эаста за то, что они хотели отстранить от должности Каура.

В среду в канцелярию волостного собрания поступило заявление, в котором восемь депутатов, ранее поставивших свою подпись под заявлением о недоверии Кауру, - Тамара Луйгас, Андрей Оямяэ, Велли Набер, Тамара Пылевина, Елена Безводицкая и Дмитрий Смирнов из фракции "Jõhvi - Meie Kodu", а также Эдуард Эаст и Ирина Шульгина из фракции Центристской партии, - сообщили, что отзывают свои подписи.

Председатель волостного собрания Эдуард Эаст созвал руководство волостного собрания и сообщил, что намеченное на четверг заседание отменяется, поскольку большинство желавших выразить недоверие отказались от своего намерения и в повестке дня нечего будет обсуждать.

Не согласившиеся с отменой заседания 12 членов волостного собрания в четверг все же пришли на место. Из прежнего властного союза на месте были Екатерина Васильева из центристской фракции, Роман Граф, Дмитрий Смирнов, Александр Романович и Велли Набер из избирательного союза "Jõhvi - Meie Kodu". От оппозиции в заседании участвовали Айвар Сурва и Марис Тоомел из Партии реформ, Нина Негласон, Кайа Калдвеэ, Ильмар Аун и Лийна Михкельсон из избирательного союза "Jõhvi Eest" и независимый депутат Теэт Энок.

Ни один из них не поддержал выражение недоверия Максу Кауру, в том числе те, кто всего неделю назад поставил свою подпись под заявлением о выражении недоверия.

Одна из них, Велли Набер, призналась, что неправильно было подавать заявление о выражении недоверия Максу Кауру. "Я Максом довольна. Но поначалу нам утверждали, что (волостного старейшину) надо заменить, но потом мы начали думать сами", - отметила она, добавив, что не помнит, кто говорил о необходимости заменить Каура.

В начале сегодняшнего заседания Теэт Энок подал заявление о недоверии председателю волостного собрания Эдуарду Эасту, вместе с которым они баллотировались в волостное собрание по избирательному союзу "Jõhvi", но позднее Эаст присоединился к центристской фракции. "Я уверен, что всем нам уже надоело то беззаконие, которым занимается у нас тут Эаст", - сказал Энок, обвинив его также в "безграничном самоуправстве".

Выражение недоверия Эасту поддержали девять депутатов: кроме Энока еще Айвар Сурва, Нина Негласон, Марис Тоомел, Роман Граф, Екатерина Васильева, Александр Романович, Лийна Михкельсон и Кайа Калдвеэ.