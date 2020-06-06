Этот построенный в 50-е годы прошлого столетия кохтла-ярвеский дом не видел за все годы своего существования столько внимания, сколько ему было уделено в последнее время. О нем говорили на уровне местной власти, в Департаменте технадзора. Его показывали по телевизору в передачах "Инсайт" и "Kuuuurija", где звучало, что дом на улице Лехола, 12 находится в аварийном состоянии и может обрушиться, людей оттуда необходимо эвакуировать и переселить в другое место.

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Шумиха, возникшая вокруг этого дома в конце прошлого года, к настоящему времени утихла. Жизнь в нем продолжается. В тихом дворике дома радуют глаз цветочные клумбы, цветущие каштаны, играют дети. Все окна в доме - пластиковые. Почему же еще полгода назад жильцам предлагали съезжать отсюда и город заявлял о своей готовности предоставить временное пристанище? Причем на тот момент официального заключения, что дом опасен для проживания, что здание может рухнуть в любой момент, не было.