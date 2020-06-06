Сб, 6.06.2020
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В Йыхви может появиться сразу два председателя волостного собрания

Эдуард Эаст находит, что Нина Негласон незаконно созвала заседание, на котором собираются выразить недоверие председателю волостного собрания. В четверг Эаст сидел во время заседания собрания в своем кабинете.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В четверг на заседании Йыхвиского волостного собрания подали заявление о недоверии председателю собрания Эдуарду Эасту. Однако последний сомневается в легитимности заседания и убежден, что и следующее заседание, на котором должно состояться голосование о выражении ему недоверия, созвано противоправно.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Председатель волостного собрания Эдуард Эаст на прошлой неделе созвал на этот четверг, 4 июня, заседание, в повестке которого значилось два вопроса - выражение недоверия волостному старейшине центристу Максу Кауру и выборы нового старейшины. Однако в первой половине нынешней недели стало ясно, что в рядах входящих в коалицию Центристской партии и фракции "Jõhvi - Meie Kodu" возникли разногласия по вопросу недоверия, а это означает развал коалиции и то, что при голосовании могут также не набрать необходимого для отстранения старейшины количества голосов.

Забрали подписи обратно 

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