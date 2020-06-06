В Йыхви может появиться сразу два председателя волостного собрания

Председатель волостного собрания Эдуард Эаст на прошлой неделе созвал на этот четверг, 4 июня, заседание, в повестке которого значилось два вопроса - выражение недоверия волостному старейшине центристу Максу Кауру и выборы нового старейшины. Однако в первой половине нынешней недели стало ясно, что в рядах входящих в коалицию Центристской партии и фракции "Jõhvi - Meie Kodu" возникли разногласия по вопросу недоверия, а это означает развал коалиции и то, что при голосовании могут также не набрать необходимого для отстранения старейшины количества голосов.