Анвар Самост: Почти обычное государство

На этой неделе Эстония стала по одному из показателей совершенно обычным государством. А именно: правительство Эстонии выпустило гособлигации на сумму полтора миллиарда евро и на десятилетний срок. Ими свободно можно торговать, и Эстония заплатит за полученный заем интресс в размере 0,125 процента в год, что довольно дешево.

Что это значит? Во-первых, профессиональные инвесторы больших чужих денег верят, что эстонское государство через десять лет вполне себе будет существовать. Во-вторых, они верят, что в течение этих десяти лет эстонское государство сумеет обслуживать заем так же хорошо, как иное гораздо более богатое государство с более долгой историей. В-третьих, они верят, что Эстония самое позднее через десять лет вернет взятые взаймы миллиарды.

Все это - совсем немало, если учесть, откуда мы вышли и где находимся на карте. Мы получили большой заем дешевле, чем наши соседи Латвия и Литва, дешевле, чем некоторые западноевропейские государства. Однако учесть надо и то, что в результате экспансивной в последние годы денежной политики Центробанка мир в прямом смысле слова наводнен деньгами и даже такие государства, как Греция или Италия, получают долгосрочные займы дешевле, чем получил свой жилищный заем любезный читатель газеты.

Кроме того, Эстония получила один характеризующий состояние экономики показатель, отсутствием которого мы выделялись в мире почти весь период после восстановления независимости. Инвесторы и аналитики-экономисты используют для определения контекста экономики государства такие показатели, как экономический рост, инфляция и равновесие бюджета, а также величина государственного долгосрочного займа. У Эстонии последнего до сих пор просто не было.

Мне тоже приходилось пару десятилетий назад вновь и вновь подтверждать иностранным журналистам и аналитикам, что у Эстонии действительно нет долгосрочного госдолга, интрессовый уровень которого индексировал бы доверие к финансовой политике правительства. Объяснить это было непросто, однако непросто было объяснить также, что такое "система валютного комитета" и почему спекуляции на тему девальвации эстонской кроны в конце концов оказались совершенно безрезультатным занятием.

Свободно может случиться такое, что большую часть займовых денег мы в прямом смысле слова просто проедим, гораздо лучше было бы, если бы мы потратили их на направленные в будущее инвестиции.

В последний раз Эстония натолкнулась на отсутствие показателя долгосрочной интрессовой ставки, как на препятствие, при вхождении в Евросоюз.

На сегодня Эстония почти забыла словосочетание "Маастрихтские критерии", но в середине и конце 2000 годов мы слышали его в новостях чуть ли не каждый день. В сумме оно означало комплект из трех индикаторов определенной величины, при несоответствии которым в еврозону было не войти. Вот они: