Канцлер права: нарвское постановление об отмене платы за место в детсаду противоречит законам и Конституции

Специально разработанные в Нарвской горуправе заявления с анкетами детсады Нарвы распространяли с 4 мая. Родители в ней указывали, как они материально пострадали от коронавирусного кризиса и как хотели бы вернуть уже выплаченную плату за место, начиная с 13 марта, и не платить ее до конца чрезвычайного положения. Чрезвычайное положение длилось до 17 мая включительно.

По подсчету отдела культуры Нарвской горуправы, было подано 1407 таких заявлений, из которых 1394 удовлетворили; единичные заявления продолжают поступать по сей день. Для сравнения: во всех 17 действующих детских садах Нарвы в апреле было зарегистрировано 2493 ребенка.

- Причина того, что некоторые заявления не удовлетворены, - некорректное их заполнение, вследствие которого было невозможно выяснить цель подачи заявления, - прокомментировала завотделом культуры и член Нарвской горуправы Виктория Лутус.

Месячная плата за место для одного ребенка составляет - в зависимости от конкретного детсада - пять или шесть процентов от установленной в Эстонии минимальной зарплаты. В 2020 году это 27 или 32,4 евро в месяц соответственно.

По подсчету отдела культуры, горбюджет недополучил от невзимания этой платы за время чрезвычайного положения примерно 130 тысяч евро. "Сейчас заканчивается обработка заявлений, и поэтому нет возможности указать точную сумму", - объяснила Лутус.

Пересмотреть без ущерба для родителей

Нарвское горсобрание на э-заседании 27-28 апреля делегировало горуправе принятие решения о невзимании родительской платы за место в детском саду при чрезвычайном положении. Правящая фракция "Kodulinn Narva" проголосовала за такое делегирование единогласно, невзирая на предупреждение оппозиции о незаконности этого; оппозиция ссылалась на соответствующее мнение из Министерства образования и науки.

Лидер оппозиционной фракции "Наша Нарва" Катри Райк 8 мая попросила канцлера права осуществить надзор над постановлением о делегировании, вступившим в силу 3 мая. Канцлер права Юлле Мадизе 2 июня ответила: "Нахожу, что это положение находится в противоречии с законами и Конституцией Эстонской Республики".

Мадизе направила председателю Нарвского горсобрания Ирине Янович предложение, чтобы власти привели упомянутое постановление в соответствие законам и Конституции. Ответ о принимаемых в этом направлении мерах канцлер права ждет до 30 июня.

"Введение в дошкольных муниципальных детских учреждениях в условиях чрезвычайного положения льгот для родителей или освобождение родителей от оплаты прочих расходов детского учреждения (размещение, зарплата персонала, социальный налог, расходы на учебные пособия) отвечают принципу социального государства. При этом местное самоуправление должно действовать правомочно. Решение о том, должны ли родители участвовать в оплате прочих расходов детского дошкольного учреждения и каков размер собственного участия, должно принимать собрание самоуправления. Горсобрание не может делегировать принятие этого решения горуправе", - пояснила канцлер права.

К тому же, по мнению Мадизе, предоставленные горуправе полномочия изложены настолько широко, что позволяют ей своим правовым актом освобождать всех родителей от оплаты прочих расходов дошкольных муниципальных детских учреждений на время чрезвычайного положения. "То есть если горсобрание хочет освободить от внесения платы тех родителей, чьи дети вынуждены были оставаться из-за чрезвычайного положения дома и не посещать муниципальный детсад, то должно было принять такое решение само", - отметила канцлер права.

В то же время Мадизе отметила, что приведение постановления в соответствие с законами не означает, что теперь с родителей нужно задним числом востребовать расходы детсадов во время чрезвычайного положения, ведь горсобрание может и задним числом ввести в законную силу положения о соответствующих льготах.

Власти Нарвы отстаивают свою правоту

Комментируя получение такой критики, председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович высказалась о несогласии с высказанными замечаниями и о намерении отстаивать правоту. Она отметила, что с письмом уже ознакомились юристы городской управы.

- Со стороны канцлера права это было предложение нам, поэтому есть моменты, на которые мы еще посмотрим - и дадим ответ. Один из моментов, на которые указывает канцлер права, это что горуправе даны широкие полномочия, но раз депутаты горсобрания дают их и голосуют за это, то какие тут могут быть оспаривания.

Янович подтвердила, что горсобрание не будет исправлять свое постановление, а вступит в диалог.