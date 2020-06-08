Угарный газ убил в Нарве молодого мужчину

Ночью 23 мая в Нарве спасатели помогли полиции попасть в квартиру 30-летнего мужчины, с которым не могли связаться его близкие. Дело происходило в доме на улице Энергия. Спасатели пробрались через окно и внутри обнаружили мертвое тело.

- Спасатель, который проник в квартиру и обнаружил тело, сразу предположил, что человек отравился угарным газом. Он так решил, потому что были соответствующие признаки на теле, а также была включена вода и на кухне, и в ванной, на кухне работала вытяжка, дом же был с газовой колонкой, - рассказал "Северному побережью" руководитель Нарвской спасательной команды Денис Душкин.

На днях спасатели получили экспертное подтверждение изначального предположения: в крови погибшего оказалось 78 процентов карбоксигемоглобина (HbCO) - прочного соединения гемоглобина и угарного газа, хотя для наступления смерти человека достаточно и 60 процентов.

Спасатели выяснили, что если изначально газовые водные бойлеры в квартирах такого типового устанавливаются на кухнях, то в данном случае в ходе перепланировки бойлер оказался в ванной комнате. Плюс, на кухне над плитой установили электрическую вытяжку, какая есть во многих домах.

В контексте описанного трагического случая Денис Душкин напомнил, что с 2018 года в Эстонии действует требование о наличии датчика угарного газа в помещении, в котором работает газовый прибор, подсоединенный к дымоходу. Исключение пока сделано для кухонной газовой плиты.

- Другого способа выяснить, что у вас образуется угарный газ, к сожалению, нет, ведь он не имеет ни цвета, ни запаха, - отметил Душкин неоценимую важность датчика.

Угарный газ в человеческом организме начинает действовать быстро, связывая кислород в крови и тем самым убивая человека.

- Не менее, чем наличие датчика, важно понимание того, что все перепланировки, затрагивающие помещения с газовым оборудованием, нужно делать согласно проекту и обязательно обратившись к специалисту, - добавил Душкин.

Например, по его словам, для бытового газового бойлера нужно помещение объемом не менее 7 кубометров. Такое требование выполняли в жилье советской поры, но при дальнейших перепланировках этим порой пренебрегают.

Также должен быть обеспечен приток воздуха: в кухнях на стенах строители делали и делают небольшие отверстия, обеспечивающие приток с улицы, внутренние двери делали со щелями и т.д. "Это самое страшное, что люди заделывают такие ненужные, как им кажется, дырки", - отметил Душкин.

Спасатели также подчеркивают, что отягощающую роль может сыграть работающая кухонная вытяжка: она, будучи включенной в вентиляционную систему квартиры, создает в этой системе повышенное давление, тем самым препятствуя притоку свежего воздуха.

- В Нарве два года назад (в октябре 2018 года. - И.С.) был еще случай, к счастью, не закончившийся так трагически, как в этот раз, и там была похожая ситуация: мама на кухне готовила еду и включила вытяжку, а подросток в это время пошел мыться и ему в ванной стало плохо. Спасатели тогда тоже подтвердили, что образовался угарный газ по той же причине, - рассказал Душкин. - Пока вы не установите датчик, то даже не поймете, что у вас дома что-то не так, - подчеркнул руководитель нарвских спасателей.

Спасательный департамент сам не осуществляет надзор за газовым оборудованием и газовыми датчиками - это в компетенции Департамента технического надзора. Однако в ходе своей повседневной работы спасатели смотрят также на наличие датчиков угарного газа в домах и консультируют людей.