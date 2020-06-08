В ходе молодежной драки в Тойла был совершен наезд на трех человек

Около семи часов утра полиция получила сообщение, что у магазина на улице Пикк в поселке Тойла 19-летний парень умышленно наехал на легковом автомобиле "Volkswagen Golf" на трех пешеходов 19, 23 и 22 лет. Пешеходов доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергей Листов объяснил, что, по первоначальным данным, наезду предшествовал конфликт между одной компанией из Ида-Вирумаа и другой из Ляэне-Вирумаа, которые решили выяснить отношения в Тойла.

Насколько известно "Северному побережью", разногласия возникли в результате обмена мнениями в социальных сетях и разрешить их решили в Тойла, куда раквереские молодые люди приехали на машинах.

- Конфликт среди членов группы примерно из пятнадцати агрессивно настроенных парней развивался и двое находившихся в компании молодых людей подрались, вскоре в драку вмешался и третий, - сказал Листов.

Судя по первоначальным показаниям, 19-летний парень умышленно наехал на дравшихся, чтобы прекратить драку. "В результате наезда пострадали три человека, один из которых отпущен на домашнее лечение, а двое еще находятся в больнице, но их состояние не тяжелое", - сказал Листов и добавил, что управлявший машиной парень был трезв.