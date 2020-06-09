Не получившая разрешение на покупку трактора спортшкола хочет вернуть волости бассейны и стадионы

В прошлый четверг Луйгас отправила в волостную управу письмо, в котором просит управу принять обратно в свое непосредственное ведение все спортивные объекты, переданные Йыхвиской спортшколе. Также она просит упразднить должности административного директора и проектного руководителя в структуре спортшколы с 15 июня.