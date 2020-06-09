Вт, 9.06.2020
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Не получившая разрешение на покупку трактора спортшкола хочет вернуть волости бассейны и стадионы

Бассейн Йыхвиской русской основной школы - один из тех спортивных объектов, обязанность обслуживания которых перешла от школы к спортшколе.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Исполняющая обязанности директора Йыхвиской спортшколы Тамара Луйгас хочет передать обратно волостной управе обслуживание большинства спортивных сооружений и упразднить рабочие места двух депутатов волостного собрания в спортшколе.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В прошлый четверг Луйгас отправила в волостную управу письмо, в котором просит управу принять обратно в свое непосредственное ведение все спортивные объекты, переданные Йыхвиской спортшколе. Также она просит упразднить должности административного директора и проектного руководителя в структуре спортшколы с 15 июня.

Обе должности созданы во время существования нынешней йыхвиской коалиции и их занимают депутаты от коалиции: административным директором является Андрей Оямяэ из избирательного союза Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu", проектным руководителем - Екатерина Васильева из Центристской партии. Сама Луйгас тоже входит в волостное собрание и является заместителем председателя фракции "Jõhvi - Meie Kodu".

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