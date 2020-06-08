Завтра в вебе состоится ида-вируский день предпринимательства

Ида-Вируский центр предпринимательства устраивает 9 июня в интернет-среде "Zoom" день предпринимательства, на который ждут около ста интересующихся предпринимательством как из уезда, так и из остальной Эстонии. Обсудят вопросы о том, как предпринимателю выжить в сложившейся ситуации и как найти новые возможности для реорганизации своей бизнес-модели.
По словам консультанта Ида-Вируского центра предпринимательства Керсти Лийв, события последнего времени заставили предпринимателей больше думать о том, как изменить свою деятельность, чтобы успешно адаптироваться в новой ситуации.
- В ситуации, когда поведение потребителя изменилось и возникли другие пожелания и вызовы, нежели существовали до пандемии, предпринимателям тоже приходится приспосабливаться. Одна из возможностей - изменить свою бизнес-модель и найти на рынке нишу, которая не заполнена или которую можно заполнить лучше.
На день предпринимательства приглашены разные лекторы, которые помогут раскрыть тему и поделятся опытом с уже действующими или начинающими предпринимателями.
День предпринимательства проводится в виде веб-семинара. Мероприятие пройдет на русском языке. С программой можно ознакомиться по адресу: https://ivek.ee/ru/.