Завтра в вебе состоится ида-вируский день предпринимательства

По словам консультанта Ида-Вируского центра предпринимательства Керсти Лийв, события последнего времени заставили предпринимателей больше думать о том, как изменить свою деятельность, чтобы успешно адаптироваться в новой ситуации.

- В ситуации, когда поведение потребителя изменилось и возникли другие пожелания и вызовы, нежели существовали до пандемии, предпринимателям тоже приходится приспосабливаться. Одна из возможностей - изменить свою бизнес-модель и найти на рынке нишу, которая не заполнена или которую можно заполнить лучше.

На день предпринимательства приглашены разные лекторы, которые помогут раскрыть тему и поделятся опытом с уже действующими или начинающими предпринимателями.