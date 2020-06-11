Насилие в школе и другие сложные темы в интерпретации юных художников

В читальном зале Кохтла-Ярвеской библиотеки до 30 июня можно увидеть дипломные работы прошлогодних выпускников Кохтла-Ярвеской школы искусств. Необычная экспозиция вызывает у гостей яркие эмоции.
В экспозиции около двух десятков работ 12 авторов. По отзывам гостей, она удивляет прежде всего широким спектром мыслей юных художников, которые они выразили с помощью кистей и красок.
- Ребята умеют размышлять на очень сложные темы, - соглашается педагог школы Ольга Жаркова. - Авторы выражали на полотнах свое отношение к насилию в школе, мирозданию, ценностям семьи. Короче, отражает богатый внутренний мир ребят. Очень серьезный подход, и, как уверяет их наставник Виктория Кривоглазова, все темы они придумали и воплощали сами, она только координировала процесс. Выпуск получился очень сильный, но так как эта выставка демонстрировалась только в школе и сравнительно недолго, мы решили отправить ее в путешествие, чтобы больше горожан увидели работы наших талантливых воспитанников.
Сотрудники читального зала тоже в восторге, говорят, что такой интересной выставки здесь еще не было.
- Мы сами придумали ей название - "К свету!..", потому что даже если в картине отражается внутренняя боль автора или какие-то человеческие пороки, то все равно присутствует и что-то позитивное, - рассуждает заведующая читальным залом Лариса Ладанюк. - Приглашаем горожан посмотреть, не сомневаюсь, что каждый обязательно найдет здесь что-то такое, что его затронет до глубины души.