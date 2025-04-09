МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.04-17.04 Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 10 по 17 апреля.
КУЛЬТУРА
Пятница, 11 апреля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - "Хиты эстонской музыки. Любимые песни любимых артистов". Выступают вокальная студия "DeLight" (Таллинн) и танцевальный ансамбль "Jun-Ost" (Нарва). Билет - 7 и 10 евро.
Суббота, 12 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: "Pilla-palla muinasjutud", 1. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Силламяэской библиотеке в 14.00 - литературные встречи: Леонид Аронзон (1939-1970). Александр Мартынов представляет творчество одного из самых талантливых русских поэтов, который до сих пор остается известен только очень узкому кругу исследователей поэзии, одного из крупнейших поэтов ленинградского андеграунда.
* В Нарвской ратуше в 16.00 выступает пианистка Аге Юурикас. В программе: Тубин и Прокофьев. Билет - 10 и 15 евро.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - премьера: спектакль Андры Теэде "Unistuste saar" / "Остров мечты". Музыкальный спектакль, который переносит зрителей на одинокий остров посреди Балтийского моря вместе с живущей на нем семьей. Как сохранить свой язык и культуру, свою мораль и свои мечты, если приходится подчиняться правилам острова? На сцене: Отт Картау, Юлле Кальюсте (Эстонский драматический театр), Мартен Кунингас и Маря Лийве. Билет - от 19,60 до 24,60 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Наше прошлое в настоящем...". Вечер шансона: Владимир Неизвестный. 19.00-21.00 - кавер-версии песен русского шансона, 21.00-23.00 - дискотека 80/90/00. Билет - 10 евро.
Воскресенье, 13 апреля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - "Соловей". Автор Ханс Кристиан Андерсен. На сцене: Анастасия Цубина, Русский Театр (Таллинн), слово; Татьяна Сонина, песочная анимация; Нарвский симфонический оркестр, дирижер Анатолий Щура. Билет - 7 и 10 евро.
СПОРТ
Четверг, 10 апреля
* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная баскетбольная лига: "Toila" - БК "Karjamaa" (Йыхви).
Суббота, 12 апреля
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат Йыхви по быстрым шашкам.
* В Кивиыли на центральной площади с 10.00 до 12.00 открыт старт кивиылиского похода "Перелески".
* В Доме спорта Кохтла-Ярве в шахматном зале на 3-м этаже в 11.00 - мемориал Лембита Олля по быстрым шахматам, регистрация в 10.30.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 15.00 - народная баскетбольная лига: Силламяэская гимназия - Йыхвиская гимназия.
Воскресенье, 13 апреля
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап внутреннего чемпионата Ида-Вирумаа по петанку.
Четверг, 17 апреляя
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина, 22-й сезон, VI тур. Приглашаются команды из троих участников. Просим команды зарегистрироваться не позднее 16 апреля: keithy.rego@alutagusevald.ee, тел. 336 6960.
* В Кохтла-Нымме (старт на дороге Кохтла-Нымме-Майдла) в 18.00 - мемориал Рихарда Роодена по ориентированию по выбору. Зарегистрроваться можно до 21.00 16 апреля. Информация: www.sportiv.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 10 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
* В Пагариском общественном доме в 15.30 - занятия по спортивной гимнастике для возрастной группы 55+. Ведет физиотерапевт Мерили Мурдсалу. Бесплатно.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 на эстонском языке, в 14.00 на русском языке - курсы Спасательного департамена, чтобы быть готовыми к возможным кризисным ситуациям и чувствовать себя уверенно.
* В Нарвской ратуше в 17.30 - лекция по истории Нарвы - Российский период (вторая половина XIX - начало XX века). Лектор Мадис Туудер. Лекция на эстонском языке. Бесплатно.
Суббота, 12 апреля
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - семейный день солнечных улыбок: квест "Охота за яйцами", мастер-классы, раскрашивание яиц на улице, игровая программа вместе с героями сказок, сладкие призы, горячий чай и блины. Бесплатно.
* В Таммикуском народном доме в 13.00 - выборы уездной бабушки-2025. Танцы под аккомпанемент Рауля Ряйтсака. Билет предварительно - 6 евро, в день праздника - 8 евро. Информация по тел. 5858 7381, Хели.
* В Люганузеском народном доме в 20.00 - танцевальный вечер с ансамблем "Detail".
Воскресенье, 13 апреля
* В Кийкласком народном доме в 12.00 - семейный день мамочки-зайчихи. Вас ждут поделки, игры для всей семьи и сказки о мамочке-зайчихе, ее друзьях и родственниках. Если возможно, сообщите нам о своем участии по тел. 5629 9812 или по электронной почте: ruth.linnard@alutagusevald.ee.
Вторник, 15 апреля
* В Пагариском общественном доме в 11.00 - "Saame kokku seltsimajas" / "Встретимся в общественном доме": поговорим про вирумааские дубы. Истории поведает Анне Нургамаа. Кофейный стол.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: мастер-класс по изготовлению пасхальных яиц, конкурс по катанию яиц, возможность поиграть в старинные настольные игры и украсить праздничные открытки.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - инфочас по вопросам образования для взрослых, на котором координатор по образованию для взрослых в Ида-Вирумаа Вирве Линдер ознакомит с бесплатными учебными курсами для жителей Ида-Вирумаа.
Среда, 16 апреля
* В Йыхвиском концертном доме с 10.00 до 16.00 - VIII историческая конференция имени Александера Тыниссона Йыхвиского музейного общества "II maailmasõda Ida-Virumaa inimeste saatustes ja mälumaastikel" / "II мировая война в судьбах и памяти людей Ида-Вирумаа". Программа конференции и регистрация участников - на сайте общества https://johvimuuseum.ee/.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: мастер-класс по изготовлению пасхальных яиц, конкурс по катанию яиц, возможность поиграть в старинные настольные игры и украсить праздничные открытки.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - рассказы о путешествиях: Марика Паркман о Нью-Йорке и Вашингтоне. Информация: тел. 337 0444.
* В Нарвской ратуше в 17.30 - лекция по истории Нарвы: Освободительная война, Эстонская Республика (1918-1940). Лектор Мадис Туудер. Лекция на русском языке. Бесплатно.
Четверг, 17 апреля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: мастер-класс по изготовлению пасхальных яиц, конкурс по катанию яиц, возможность поиграть в старинные настольные игры и украсить праздничные открытки.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
* В Нарвской ратуше в 17.30 - лекция по истории Нарвы: Освободительная война, Эстонская Республика (1918-1940). Лектор Мадис Туудер. Лекция на эстонском языке. Бесплатно.
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