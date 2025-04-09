МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.04-17.04 Куда пойти в будни и на выходных

Суббота, 12 апреля

* В клубе "Сомпа" в 12.00 - семейный день солнечных улыбок: квест "Охота за яйцами", мастер-классы, раскрашивание яиц на улице, игровая программа вместе с героями сказок, сладкие призы, горячий чай и блины. Бесплатно.

Конкурс уездных бабушек. Снимок сделан в 2024 году. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

* В Таммикуском народном доме в 13.00 - выборы уездной бабушки-2025. Танцы под аккомпанемент Рауля Ряйтсака. Билет предварительно - 6 евро, в день праздника - 8 евро. Информация по тел. 5858 7381, Хели.

* В Люганузеском народном доме в 20.00 - танцевальный вечер с ансамблем "Detail".

Воскресенье, 13 апреля

* В Кийкласком народном доме в 12.00 - семейный день мамочки-зайчихи. Вас ждут поделки, игры для всей семьи и сказки о мамочке-зайчихе, ее друзьях и родственниках. Если возможно, сообщите нам о своем участии по тел. 5629 9812 или по электронной почте: ruth.linnard@alutagusevald.ee.

Вторник, 15 апреля

Анне Нургамаа. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В Пагариском общественном доме в 11.00 - "Saame kokku seltsimajas" / "Встретимся в общественном доме": поговорим про вирумааские дубы. Истории поведает Анне Нургамаа. Кофейный стол.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: мастер-класс по изготовлению пасхальных яиц, конкурс по катанию яиц, возможность поиграть в старинные настольные игры и украсить праздничные открытки.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - инфочас по вопросам образования для взрослых, на котором координатор по образованию для взрослых в Ида-Вирумаа Вирве Линдер ознакомит с бесплатными учебными курсами для жителей Ида-Вирумаа.

Среда, 16 апреля