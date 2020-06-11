Футбольная академия раннего развития в Кохтла-Ярве создает свою базу в Вахтраском центре

Второй год в Кохтла-Ярве действует Футбольная академия раннего развития, созданная при спортивном клубе "Зенит". За это время количество самых маленьких любителей футбола выросло в пять раз - с 20 до 100 человек, и это не предел, поэтому инициаторы академии приступили к созданию собственной базы.