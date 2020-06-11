Чт, 11.06.2020
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Футбольная академия раннего развития в Кохтла-Ярве создает свою базу в Вахтраском центре

Скосить траву на бывшем школьном стадионе, зарастающем два десятилетия, подручными средствами энтузиастам не удалось.

ФОТО: Евгений Капов

Второй год в Кохтла-Ярве действует Футбольная академия раннего развития, созданная при спортивном клубе "Зенит". За это время количество самых маленьких любителей футбола выросло в пять раз - с 20 до 100 человек, и это не предел, поэтому инициаторы академии приступили к созданию собственной базы.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Олег Терещенко, шестой год работающий в правлении "Зенита" и недавно возглавивший также клуб "Ярве", считает, что Кохтла-Ярве мог бы занимать гораздо более высокую позицию в футбольном рейтинге страны, если бы вкладывался больше в подготовку молодого поколения.

- Поэтому мы стали создавать базу для занятий футболом воспитанников детских садов, - рассказывает он. - Начинали с 20 человек, сейчас у нас занимаются уже почти сто детей из семи детсадов Ярвеской части города. Мы назвали этот проект "Футбольная академия раннего развития" и, развивая его, мы строим фундамент для будущих сильных команд.

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