Алутагузеский национальный парк приглашает интересующуюся природой молодежь в лагерь

Европейский союз заповедников инициировал программу юного защитника природы "Junior Ranger", чтобы найти активных молодых людей, интересующихся природой и ощущающих ответственность за сохранение природных ценностей Европы. В национальных парках Эстонии традиция лагеря юного защитника природы получила начало в 2004 году в Лахемаа, в прошлом году к инициативе присоединился также Алутагузеский национальный парк.

Цель лагеря - знакомить молодежь с природными и культурными ценностями региона, с принципами функционирования природоохраны, а также в ходе практической деятельности давать ей различные знания и умения. Интересующаяся природой молодежь собирается три раза в год: весной и осенью проходят двухдневные семинары, а летом - четырехдневный лагерь.

Сейчас команда Алутагузеского национального парка ищет активную, интересующуюся природой и окружающей средой молодежь - учащихся 6-12-х классов, о своем желании участвовать в лагере они должны сообщить до 17 июня. Поскольку непосредственно на территории Алутагузеского национального парка нет ни одного населенного пункта и школы, то интересующихся ждут главным образом из Алутагузеской и Муствеэской волостей.

В течение четырех дней планируется совершить поход по Куртнаскому ландшафтному заповеднику. Участники изучат, как передвигаться по местности с помощью карты и компаса, ознакомятся с миром рыб и рыболовством, построят гостиницы для насекомых, ознакомятся жизнью на хуторе, насладятся вечером у костра и займутся еще чем-нибудь другим интересным.

Все участники лагеря получат футболки с одинаковым изображением, а по окончании лагеря - свидетельство об участии в нем.

Участников лагеря разместят в Кауксиском доме отдыха; кормить будут три раза в день.

В виде исключения нынче за участие в лагере платить не нужно.