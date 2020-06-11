Екатерина Пояркова: Нужны ли нашему государству беззубые и слепые граждане?

Страдаю близорукостью с четвертого класса, и был период, когда зрение могло ухудшиться за год чуть ли не на две диоптрии! Ношение самых бюджетных с толстенными линзами очков, которые обезображивают лицо человека, вызывает дискомфорт и стеснение у детей, а более дорогие варианты чувствительно ударяют по кошельку родителей. Нельзя говорить, что траты на стекла и оправу - это удар для всех, для небольшого слоя населения эти траты незаметны, но для большинства становятся непосильными.

От близорукости никто не застрахован. Стоит упомянуть, что не у всех зрение падает стремительно и до очень низкого уровня. Но представим следующую ситуацию: человек получает минимальную месячную зарплату, что на 1 января 2020 года составляет 584 евро, если у него начинается резкое ухудшение зрения, то какие затраты его ждут? Купить оправу за приемлемую цену не так проблемно (примерно 30 евро). С другой стороны, оправа играет важную роль в формировании имиджа человека, поэтому у родителей подчас возникает немаленькая проблема - придется раскошелиться для того, чтобы ребенок не чувствовал себя дискомфортно и неуверенно при ношении очков. Но все же этот вопрос более-менее решаемый. Самое важное - стекла. При небольшом минусе стоимость стекол на оба глаза не будет превышать 100 евро. Но чем больше минус, тем дороже стекла. Если у ребенка или взрослого человека каждый год зрение ухудшается примерно на одну диоптрию, придется выкладывать около 300 евро за новые очки. Откуда выходит такая сумма? Очень важную роль играет утончение стекла. Те, у кого есть проблемы с близорукостью, поймут, что чем больше минус, тем толще будет линза, глаза через такую линзу будут выглядеть меньше, а стекло будет выходить за рамки оправы, что эстетически некрасиво. Утончение линз увеличивает цену стекол.

При всех этих нюансах (зрение ухудшается с каждым годом не стабилизируясь, следовательно - ежегодные затраты на стекла, причем с каждым годом все дороже, если минус продолжает падать, плюс оправа, которую периодически приходится менять из-за потертостей, поломок и прочего) не представляю, как человек с минимальной зарплатой может позволить себе такую ежегодную "роскошь". Или семья с небольшим доходом сможет обеспечить близорукому ребенку нормальные очки? Неужели при отсутствии материальных средств человек должен жить в дискомфорте и оставаться полуслепым?

Существует также операционный метод лечения близорукости, но о стоимости этих операций, затраты на которые больничная касса тоже не возмещает, даже не хочется говорить. В Эстонии это плюс/минус 2000 тысячи евро, если не включать в стоимость дополнительные необходимые обследования.

Поискав информацию в интернете и написав в больничную кассу, я получила ответ, что она не возмещает затраты на очки и стекла, так как это не относится к медицинским услугам. Стоимость операции также не возмещается, хотя то, что это относится к медуслугам, несомненно, но, по-видимому, считается роскошью.

Возможно, я в чем-то неправа или что-то не знаю, но убеждена, что предоставление людям с близорукостью поддержки для приобретения очков или для операции - это не роскошь, а жизненная необходимость. Неужели у нашей небедной страны, члена Евросоюза нет средств на компенсацию таких услуг?