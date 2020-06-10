Демонстрация в защиту озера Ульясте

Велодорога Ульясте - Сонда будет заполнена людской цепочкой с соблюдением правила 2+2. С собой рекомендуется взять плакат со своим лозунгом и при необходимости - табурет. На месте можно будет также поставить подпись под петицией, инициированной в защиту озера.