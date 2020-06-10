Демонстрация в защиту озера Ульясте

Сондаское отделение Эстонского общества природоохраны приглашает всех, кому небезразлична судьба озера Ульясте, на демонстрацию "В защиту озера Ульясте", которая проводится в предстоящее воскресенье с 12 до 13 часов.
Велодорога Ульясте - Сонда будет заполнена людской цепочкой с соблюдением правила 2+2. С собой рекомендуется взять плакат со своим лозунгом и при необходимости - табурет. На месте можно будет также поставить подпись под петицией, инициированной в защиту озера.
Поводом для мероприятия стало желание "Kiviõli Keemiatööstus" исследовать возможность добычи сланца на исследовательском поле Ульясте. В будущую среду Люганузеское волостное собрание выскажет свое мнение относительно ходатайства о разрешении на исследование; в соответствии с подготовленным волостным управлением проектом решения, волость на исследования не согласна.