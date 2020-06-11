Новая йыхвиская коалиция планирует расширить волостное управление

- Каждая сторона посмотрела обещания своего избирательного союза или партии. Сквозной линией у всех сил перед выборами было ведь приведение парка в порядок, - сказала руководитель фракции "Jõhvi Eest!" Нина Негласон.

Кризис власти в Йыхви

Прежняя йыхвиская коалиция начала разваливаться после того, как лидеры входящих во властный союз сторон (Центристской партии и "Jõhvi - Meie kodu") договорились о выражении недоверия волостному старейшине центристу Максу Кауру. Таким ходом событий не были довольны ни главная контора Центристской партии, исключившая из партии инициаторов недоверия Артура Сепперна и Эдуарда Эаста, ни часть депутатов списка бизнесмена Николая Осипенко. Дело кончилось развалом прежней коалиции и попыткой создать новый властный союз. В него, насколько известно "Северному побережью", должны войти: Нина Негласон, Кайа Калдвеэ, Лийна Михкельсон, Пауль Паас, Ильмар Аун (фракция "Jõhvi Eest!"), Александр Романович, Велли Набер, Тамара Пылевина, Роман Граф ("Jõhvi - Meie Kodu"), Айвар Сурва, Марис Тоомел (Партия реформ), Теэт Энок (не входит во фракцию) и Екатерина Васильева (Центристская партия).