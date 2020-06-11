Повреждения кабеля открыли возможность восстановить работу сланцевых электростанций

Член правления "Eesti Energia" Райне Пайо отметил: тот факт, что когда где-то что-то не ладится, то это кому-то выгодно, нашел подтверждение на днях. "Теперь мы можем производить электроэнергию", - сказал он о ситуации, когда на балтийском электрорынке на этой неделе возник дефицит электроэнергии, поскольку на аварийном ремонте находится один из соединяющих Эстонию и Финляндию кабелей "Estlink", в воскресенье из строя вышел соединяющий Литву и Швецию кабель и во вторник в Латвии остановилась газовая электростанция из-за взрыва кабеля высокого напряжения.