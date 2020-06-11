Чт, 11.06.2020
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Повреждения кабеля открыли возможность восстановить работу сланцевых электростанций

Начиная с воскресенья работает после паузы в несколько месяцев также Аувереская электростанция - самая новая и эффективная сланцевая станция "Eesti Energia".

ФОТО: Илья Смирнов

Вызванное несколькими неисправностями особое положение на электрорынке балтийского региона предоставило "Eesti Energia" возможность после перерыва в несколько месяцев восстановить работу сланцевых электростанций.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Член правления "Eesti Energia" Райне Пайо отметил: тот факт, что когда где-то что-то не ладится, то это кому-то выгодно, нашел подтверждение на днях. "Теперь мы можем производить электроэнергию", - сказал он о ситуации, когда на балтийском электрорынке на этой неделе возник дефицит электроэнергии, поскольку на аварийном ремонте находится один из соединяющих Эстонию и Финляндию кабелей "Estlink", в воскресенье из строя вышел соединяющий Литву и Швецию кабель и во вторник в Латвии остановилась газовая электростанция из-за взрыва кабеля высокого напряжения.

В сложившейся ситуации электропотребителям со связанным с биржевой ценой пакетом пришлось платить за электроэнергию почти в десять раз больше, чем обычно в этом году, так как в среду днем рыночная цена превысила 250 евро за мегаватт-час.

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