Артур Сепперн: Мое последнее слово

Даже заключенному, приговоренному к смертной казни, предоставляют право последнего слова. В Центристской партии Эстонии это не считают нужным, потому что достаточно того, чтобы две "сияющие звезды" Центристской партии, "укрепившие" репутацию партии бывшие министры Михаил Корб и Мартин Репинский просто сказали премьер-министру, что так надо.
Исключение меня и Эдуарда Эаста из Центристской партии было связано с нарушением устава и нанесением ущерба репутации Центристской партии. Что же произошло на самом деле? После неоднократных бесед с волостным старейшиной Максом Кауром йыхвиская фракция Центристской партии обратила внимание Каура на допущенные многочисленные ошибки в управлении. Как то: необоснованная выплата денег строительной фирме йыхвиского депутата Романа Графа, которая приостановила строительные работы и занизила стоимость работ в своем предложении, прием на высокооплачиваемую работу центристки Екатерины Васильевой по договору, который и не обязывает ее физически ходить на работу. Заказ у юридического бюро бессмысленного мнения стоимостью около 20000 евро по вопросу строительства торгового центра "Pargi Keskus" и заказ последней, сильно отдающей коррупцией экспертизы для воспрепятствования переезду Йыхвиской основной школы в Ида-Вирумааский центр профобразования. Именно последнее вызвало очень большие подозрения и возмущение среди членов центристской фракции. Посредством газеты "Северное побережье" солгали родителям и общественности, что в центре профобразования присутствует опасный для жизни плесневой гриб, на уничтожение которого у волости уйдет 200000 евро, и переезжать туда нельзя.
Наврали, что речь идет об авторитетной лицензированной экспертной фирме, у которой на самом деле на тот момент даже не было разрешения на деятельность для проведения такой экспертизы. Предположительно, никаких других ценовых предложений на проведение экспертизы запрошено не было. После обращения к государственному судебному эксперту выяснилось, что фирма, которая провела эту экспертизу, выдала неверные цифры, которые удивили не только настоящих экспертов, но и руководителя регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус, которая утверждала, что здесь, очевидно, допущена какая-то большая ошибка. Одним словом, начало зарождаться подозрение, что эта экспертиза была необъективной.
Чтобы поступить максимально корректно, я позвонил генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу и объяснил сложившуюся ситуацию и намерение вынести вотум недоверия Максу Кауру, если он не подаст в отставку добровольно. Михаил Корб солгал мне, что они не будут вмешиваться в дела Йыхви. Центристская фракция собралась для обсуждения вопроса и выработала позицию, что Макс Каур должен подать в отставку, так как его заместители, которые якобы навязали ему эти решения, его не слушаются. Изначально все пять членов центристской фракции поддержали решение по вопросу об отстранении Макса Каура и предложили коалиционным партнерам на случай необходимости нового кандидата на пост волостного старейшины от Центристской партии - Артура Сепперна. Центристка и член фракции Екатерина Васильева, которая поначалу поддержала решение фракции, позднее по совету Мартина Репинского не присоединилась к выражению недоверия.
Михаил Корб солгал мне, что они не будут вмешиваться в дела Йыхви.
Для разрешения сложившейся неприятной ситуации, попахивающей коррупцией, председатель фракции предложил Максу Кауру просто подать в отставку и продолжить работу в качестве помощника старейшины или члена волостной управы. Каур как опытный политик ответил, что понимает, что фракция так решила, и подумает до понедельника. Сразу после этого появился любимчик премьер-министра Мартин Репинский, который сам себя выбрал руководителем Йыхвиского отделения партии, и разослал выбранному им правлению Йыхвиского отделения, в которое каким-то удивительным образом попали также председатель йыхвиской фракции Артур Сепперн и председатель волостного собрания Эдуард Эаст, приглашение на заседание.
На заседании Репинский взял бразды в свои руки. Он согласился, что Макса Каура нужно снять, но предложил сформировать специальную комиссию для расследования дела и отложить вынесение вотума недоверия на месяц. Это было нужно ему для того, чтобы запустить масштабную кампанию по очернению председателя фракции Артура Сепперна, которая незамедлительно началась во всех доступных ему русскоязычных медиаканалах. А в "Северном побережье" сообщили, что Мартин Репинский поумерил пыл центристской фракции. Что же так не понравилось Мартину в Максе Кауре, что он еще год назад сам попытался его отстранить? Ответ простой: Макс Каур отказался платить 17000 евро баскетбольному клубу Рейнара Халлика, с которым Репинский в бытность волостным старейшиной заключил соответствующий договор.
Почему же председатель фракции так решительно настроен против Репинского? Потому что из деятельного земледельца, учившегося на сварщика, тот превратился в лживого и корыстного молодого человека, которого на самом деле интересуют только власть и деньги.
Почему Михаил Корб солгал, что они не будут вмешиваться в дела Йыхви, однако через неделю вместе с Репинским уже вмешался и в ультимативной форме потребовал отозвать вотум недоверия к утру среды? Упирая на устав Центристской партии Эстонии, по которому центристу действительно запрещается голосовать против центриста, напомним, как любимчики генсекретаря Центристской партии и премьер-министра это сделали, выразив недоверие Артуру Сепперну на посту волостного старейшины в Азери и мэру Нарвы Эдуарду Эасту. Этот вопрос даже не обсуждали и не стали поднимать из-за этого шум, потому что они не являются любимчиками генсекретаря или премьер-министра. Они просто были рядовыми членами Центристской партии - были и больше не являются.
P.S. Я обещал своим избирателям, что в Йыхви появится ледовый холл, и поэтому я не отступлю от этого плана и поддерживаю Аллана Мянда, который обещал, что построит его, если волостная управа не будет чинить препятствия! К сожалению, кажется, что Йыхвиская волость не хочет, чтобы у ее жителей появился этот ледовый холл, и, чтобы помешать, вовлекают новые противодействующие структуры.