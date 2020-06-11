Артур Сепперн: Мое последнее слово

Исключение меня и Эдуарда Эаста из Центристской партии было связано с нарушением устава и нанесением ущерба репутации Центристской партии. Что же произошло на самом деле? После неоднократных бесед с волостным старейшиной Максом Кауром йыхвиская фракция Центристской партии обратила внимание Каура на допущенные многочисленные ошибки в управлении. Как то: необоснованная выплата денег строительной фирме йыхвиского депутата Романа Графа, которая приостановила строительные работы и занизила стоимость работ в своем предложении, прием на высокооплачиваемую работу центристки Екатерины Васильевой по договору, который и не обязывает ее физически ходить на работу. Заказ у юридического бюро бессмысленного мнения стоимостью около 20000 евро по вопросу строительства торгового центра "Pargi Keskus" и заказ последней, сильно отдающей коррупцией экспертизы для воспрепятствования переезду Йыхвиской основной школы в Ида-Вирумааский центр профобразования. Именно последнее вызвало очень большие подозрения и возмущение среди членов центристской фракции. Посредством газеты "Северное побережье" солгали родителям и общественности, что в центре профобразования присутствует опасный для жизни плесневой гриб, на уничтожение которого у волости уйдет 200000 евро, и переезжать туда нельзя.

Наврали, что речь идет об авторитетной лицензированной экспертной фирме, у которой на самом деле на тот момент даже не было разрешения на деятельность для проведения такой экспертизы. Предположительно, никаких других ценовых предложений на проведение экспертизы запрошено не было. После обращения к государственному судебному эксперту выяснилось, что фирма, которая провела эту экспертизу, выдала неверные цифры, которые удивили не только настоящих экспертов, но и руководителя регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус, которая утверждала, что здесь, очевидно, допущена какая-то большая ошибка. Одним словом, начало зарождаться подозрение, что эта экспертиза была необъективной.

Чтобы поступить максимально корректно, я позвонил генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу и объяснил сложившуюся ситуацию и намерение вынести вотум недоверия Максу Кауру, если он не подаст в отставку добровольно. Михаил Корб солгал мне, что они не будут вмешиваться в дела Йыхви. Центристская фракция собралась для обсуждения вопроса и выработала позицию, что Макс Каур должен подать в отставку, так как его заместители, которые якобы навязали ему эти решения, его не слушаются. Изначально все пять членов центристской фракции поддержали решение по вопросу об отстранении Макса Каура и предложили коалиционным партнерам на случай необходимости нового кандидата на пост волостного старейшины от Центристской партии - Артура Сепперна. Центристка и член фракции Екатерина Васильева, которая поначалу поддержала решение фракции, позднее по совету Мартина Репинского не присоединилась к выражению недоверия.

Михаил Корб солгал мне, что они не будут вмешиваться в дела Йыхви.