Анна Каролин: Пять наблюдений, которые помогут найти работу в старшем среднем возрасте

Население Эстонии трудоспособного возраста стареет, и вклад на рынке труда людей среднего и старшего среднего возраста становится все более важным. Хотя по уровню занятости населения старшего возраста Эстония находится в первых рядах в Европе, в 2018 году было в общей сложности около 30000 человек в возрасте 50-74 лет, которые хотели работать, но не находили работу.
Хотя коронавирусный кризис пока не увеличил уровень безработицы среди людей старшего среднего возраста в сравнении с другими группами, существует опасность, что именно среди людей старшего возраста восстановление занятости займет больше времени и произойдет позже, как показал экономический кризис 2009 года.
Навыки и образование требуют обновления
Хотя эстоноземельцы - высокообразованный народ, международные сравнения и данные участия в непрерывном образовании показывают, что профессиональное образование и навыки многих людей старшего среднего возраста требуют обновления. По словам экспертов, типичными темами, требующими внимания, являются последние события в профессии, навыки трудоустройства и важные общие навыки, такие как цифровые и коммуникативные навыки, а также знание эстонского и английского языков. Зачастую не требуется быть, например, мастером "Excel" или корифеем грамматики, нужно владеть основными цифровыми инструментами, необходимыми для работы, а также компьютером или другой технологией.
Среди взрослых обновлению навыков и повышению квалификации или переобучению нередко препятствуют негативные убеждения: "Я слишком стар, чтобы учиться" или "Обучение бесполезно". Научные исследования скорее показывают обратное: постоянное обновление навыков крайне необходимо, способность обучаться сохраняется у нас на протяжении всей жизни и в более позднем возрасте мы, пожалуй, становимся более терпеливыми учениками.
Подготовка к новой работе вместе с работодателем
Так как каждое рабочее место имеет свои особенности, научиться хорошо делать работу можно только в процессе ее выполнения и ознакомления с рабочими задачами. Наиболее успешные мероприятия в области помощи в трудоустройстве включают в себя уже на раннем этапе сотрудничество с потенциальными будущими работодателями, чтобы обеспечить наилучшее соответствие рабочего места и человека. Если человек отправляется повышать квалификацию, имея четкое представление о своих будущих рабочих задачах, обучение будет более целенаправленным и работодатель будет больше заинтересован в найме именно этого человека.
Согласно исследованию Института открытого общества Эстонии, у работодателя может быть пренебрежительное или осторожное отношение к человеку старшего возраста. Хотя проблема дискриминации по возрасту требует внимания более широких слоев общества, опосредованный и продолжительный контакт и обсуждение подходящих для работы курсов повышения квалификации или других тем могут смягчить отношение и привлечь внимание к сильным сторонам соискателя работы.
Необходимость позитивных установок и поддержки
По данным исследования эстонского рынка труда, людям среднего и старшего среднего возраста требуется больше времени, чтобы найти работу. Психологически может быть трудно справиться с отсутствием ответов, постоянными поисками и неуверенностью, и это может породить страх.
Постоянное обновление навыков крайне необходимо, способность обучаться сохраняется у нас на протяжении всей жизни и в более позднем возрасте мы, пожалуй, становимся более терпеливыми учениками.
По словам экспертов в области услуг рынка труда, соискателю необходима поддержка как в виде практических навыков поиска работы, так и в виде подбадривания и позитивной поддержки на всем протяжении процесса трудоустройства и некоторое время после него. Зачастую наибольшую поддержку оказывают попутчики - люди, столкнувшиеся с теми же вызовами, - либо отзывчивый друг или член семьи. Если есть проблемы со здоровьем или доступом к рабочему месту, помочь и ободрить может опорное лицо.
Удаленность рабочего места и оторванность от общества представляют проблему
Соискатели работы живут не только в Таллинне или рядом с местом работы. При работе в сельских районах или вдали от дома существенную проблему представляют транспортное сообщение с потенциальными рабочими местами и выбор рабочих мест в районе. Даже если общественный транспорт на первый взгляд ходит часто, это не значит, что человек сможет вовремя добраться до работы и домой, даже если работа найдется.
Люди, которые некоторое время оставались в стороне от рынка труда и находились дома, могут выпасть из профессионального сообщества и чувствовать неуверенность перед перспективой поиска работы. В то же время социальная активность и чувство востребованности, в том числе на работе, являются важными факторами, влияющими на благополучие человека. Поэтому важно найти маленькие практические способы решения транспортных проблем и сотрудничать с местной общиной в поисках желающих работать.
Здоровье - не помеха, а требующий учета аспект
Проблемы со здоровьем - одна из причин неактивности людей старшего возраста на рынке труда, и Эстония выделяется среди стран Европы плохими субъективными показателями здоровья. Помогая людям выйти на рынок труда, важно учитывать специфику проблем со здоровьем и помогать работодателям вносить необходимые коррективы, а соискателю - заботиться о своем здоровье и во время работы.
Вместе с тем важно, чтобы соискатели работы и их близкие не считали здоровье автоматической помехой, так как подходящая и мотивирующая работа зачастую помогает привнести в жизнь позитивные эмоции на фоне проблем со здоровьем и связана с улучшением здоровья в долгосрочном плане.