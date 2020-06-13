Анна Каролин: Пять наблюдений, которые помогут найти работу в старшем среднем возрасте

Хотя коронавирусный кризис пока не увеличил уровень безработицы среди людей старшего среднего возраста в сравнении с другими группами, существует опасность, что именно среди людей старшего возраста восстановление занятости займет больше времени и произойдет позже, как показал экономический кризис 2009 года.

Навыки и образование требуют обновления

Хотя эстоноземельцы - высокообразованный народ, международные сравнения и данные участия в непрерывном образовании показывают, что профессиональное образование и навыки многих людей старшего среднего возраста требуют обновления. По словам экспертов, типичными темами, требующими внимания, являются последние события в профессии, навыки трудоустройства и важные общие навыки, такие как цифровые и коммуникативные навыки, а также знание эстонского и английского языков. Зачастую не требуется быть, например, мастером "Excel" или корифеем грамматики, нужно владеть основными цифровыми инструментами, необходимыми для работы, а также компьютером или другой технологией.

Среди взрослых обновлению навыков и повышению квалификации или переобучению нередко препятствуют негативные убеждения: "Я слишком стар, чтобы учиться" или "Обучение бесполезно". Научные исследования скорее показывают обратное: постоянное обновление навыков крайне необходимо, способность обучаться сохраняется у нас на протяжении всей жизни и в более позднем возрасте мы, пожалуй, становимся более терпеливыми учениками.

Подготовка к новой работе вместе с работодателем

Так как каждое рабочее место имеет свои особенности, научиться хорошо делать работу можно только в процессе ее выполнения и ознакомления с рабочими задачами. Наиболее успешные мероприятия в области помощи в трудоустройстве включают в себя уже на раннем этапе сотрудничество с потенциальными будущими работодателями, чтобы обеспечить наилучшее соответствие рабочего места и человека. Если человек отправляется повышать квалификацию, имея четкое представление о своих будущих рабочих задачах, обучение будет более целенаправленным и работодатель будет больше заинтересован в найме именно этого человека.

Согласно исследованию Института открытого общества Эстонии, у работодателя может быть пренебрежительное или осторожное отношение к человеку старшего возраста. Хотя проблема дискриминации по возрасту требует внимания более широких слоев общества, опосредованный и продолжительный контакт и обсуждение подходящих для работы курсов повышения квалификации или других тем могут смягчить отношение и привлечь внимание к сильным сторонам соискателя работы.

Необходимость позитивных установок и поддержки

По данным исследования эстонского рынка труда, людям среднего и старшего среднего возраста требуется больше времени, чтобы найти работу. Психологически может быть трудно справиться с отсутствием ответов, постоянными поисками и неуверенностью, и это может породить страх.

Постоянное обновление навыков крайне необходимо, способность обучаться сохраняется у нас на протяжении всей жизни и в более позднем возрасте мы, пожалуй, становимся более терпеливыми учениками.