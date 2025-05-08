ОДИН ВОПРОС Как автоналог влияет на возможности сельских жителей делать покупки в магазинах?

Депутат Рийгикогу Рийна Солман ("Isamaa") в своем запросе хотела узнать, является ли введение налога на автомобили справедливым и оправданным в ситуации, когда во многих случаях в сельских районах больше нет небольших местных магазинов.
Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас:
- Скорее, я считаю серьезной проблемой положение тех, кто не может пользоваться автомобилем, будь то пожилые люди, люди с ограниченной подвижностью по состоянию здоровья или те, у кого просто нет водительских прав. Поэтому крайне важно обеспечить им альтернативные возможности доступа к услуге.
С одной стороны, это качественный и ориентированный на пользователя общественный транспорт. Мы в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства работаем над реформой общественного транспорта, которая направлена на улучшение состыковки между различными видами транспорта, внедрение единой системы билетов и повышение комфорта поездок пассажиров.
С другой стороны, ключевое значение имеет способность местных самоуправлений замечать и помогать нуждающимся посредством социальных услуг, например, оказывая поддержку в покупке продуктов или посещении врача.