ОДИН ВОПРОС Как автоналог влияет на возможности сельских жителей делать покупки в магазинах?

- Скорее, я считаю серьезной проблемой положение тех, кто не может пользоваться автомобилем, будь то пожилые люди, люди с ограниченной подвижностью по состоянию здоровья или те, у кого просто нет водительских прав. Поэтому крайне важно обеспечить им альтернативные возможности доступа к услуге.