Посещение курорта Нарва-Йыэсуу этим летом станет испытанием из-за дорожного строительства

Пять километров оживленной автотрассы, связывающей Нарву и курортный Нарва-Йыэсуу, строители сделают дорогой с односторонним движением прямо в разгар лета. Ожидаемый итог - улучшение как самой дороги, так и ее безопасности.
Департамент шоссейных дорог Эстонии в мае сообщил, что начинается ремонт дороги между Нарвой и Нарва-Йыэсуу на участке между 6,9 и 11,6 километрами. Перестроят три опасных перекрестка, улучшив на них видимость и повысив безопасность пешеходов на переходах. Также проложат под землей новые трубы и установят новые средства организации движения.
Генподрядчиком выступает ТОО "N&V", стоимость работ - два миллиона евро.
Движение хотели перекрыть полностью
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин рассказал "Северному побережью", что если на первом совещании по этому строительству подрядчик сообщал о необходимости полностью перекрыть ремонтируемый участок дороги, то потом согласились оставить движение только на въезд в Нарва-Йыэсуу. Столь жесткий подход к данному объекту строители объясняли обилием затрагиваемых коммуникаций: кабели связи, включая международную связь, газовая трасса, канализационный трубопровод.
- Это лучшее решение, нежели если бы прямая дорога из Нарвы оказалась полностью закрытой, - прокомментировал мэр Нарва-Йыэсуу достигнутый компромисс.
Ильин рассказал, что еще рассматривался вариант установить на ремонтируемом участке светофор, пропускающий транспорт то в одном, то в другом направлении попеременно, однако на это не пошли: "В этом случае возникали бы неимоверные пробки, с учетом летнего сезона, машины дольше стояли бы, когда можно объехать".
Предполагается, по словам Ильина, что масштабные строительные работы с перекрытием дороги Нарва - Нарва-Йыэсуу будут вестись минимум 45 дней, а возможно, и два месяца, начиная со второй половины июня. Плюс не исключены археологические находки, в связи с которыми могут понадобиться раскопки, тоже отнимающие время.
Окончательной схемы движения пока нет
С вступлением в силу временной схемы движения выезд из Нарва-Йыэсуу по ремонтируемой дороге будет закрыт, и выехать из города можно будет с его противоположной стороны, то есть по направлению к шоссе Таллинн - Нарва. Это означает довольно большой крюк для двигающихся к Нарве.
На объезде можно будет воспользоваться или асфальтированной дорогой через деревню Удриа, или срезать по грунтовой через деревни Пухкова и Водава, если требуется добраться до Нарвы поскорее. Ту грунтовую дорогу будут обеспыливать (поливать) и ограничат разрешенную на ней скорость.
Также должны решить строители, по словам Максима Ильина, варианты движения автотранспорта по направлению к огородам и дачам в нарвском пригороде Кудрукюла. Предполагается, что там основные варианты въезда-выезда тоже будут через дороги, ведущие к шоссе Таллинн - Нарва.
- Окончательные схемы движения и объездов нам должны вот-вот прислать, мы их опубликуем, - добавил мэр Нарва-Йыэсуу.
Большие дорожные изменения
Особенно большой объем работ будет сконцентрирован на перекрестке у Рийгикюла: там углубят пролегание дороги, чтобы сгладить возвышение, закрывающее обзор водителям.
Почти одновременно должна начаться реализация нарвского проекта продления велопешеходной дорожки ровно вдоль той же самой ремонтируемой дороги. Договор со строителями (АО "YIT Eesti") подписан Нарвой 24 апреля, сейчас завершается окончательное проектирование строительства.
- Там будет в этом году очень весело, - иронично подытожил Максим Ильин, при том безусловно высоко оценивая значимость обоих дорожных проектов.
Автобусы пропустят
Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс в комментарии "Северному побережью" на днях отметил, что поскольку еще не представлены схемы движения транспорта на время строительных работ, потому нет пока и ясности, как будут ходить там автобусы. Как уездные, так и городские автобусные маршруты, популярные особенно летом, связывают большую Нарву с соседними населенными пунктами и пригородом.
- Если будут дополнительные километры, то перевозчик не будет делать их бесплатно, кто-то должен будет это погасить - или государство, или строитель, - сказал Лутс, уточнив, что Ида-Вируский центр общественного транспорта участвует в переговорах на сей счет. - У нас уже спрашивали наше мнение, мы его давали, встречались и еще раз встретимся.
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин сообщил 11 июня, что достигнута договоренность пропускать рейсовые автобусы через ремонтируемую дорогу в обоих направлениях - в качестве исключения. В противном случае кому-то действительно пришлось бы компенсировать автобусным фирмам расходы на километры объездов.
Комментируя ситуацию, Хейки Лутс признал, что для проведения таких дорожных работ июль, конечно, неудобное время, и лучше бы делать это весной или осенью, но все же это обычное дело, что дороги ремонтируют именно летом.
- Конечно, сложности будут, но мы прекрасно помним, как два года назад делали дорогу из Нарва-Йыэсуу в сторону Силламяэ: немножко все помучились и быстро забыли об этом, а результат имеем хороший. Так и тут будет: немножко помучимся, зато потом будем довольны, - оптимистично настроен Лутс.