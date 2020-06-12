Посещение курорта Нарва-Йыэсуу этим летом станет испытанием из-за дорожного строительства

Департамент шоссейных дорог Эстонии в мае сообщил, что начинается ремонт дороги между Нарвой и Нарва-Йыэсуу на участке между 6,9 и 11,6 километрами. Перестроят три опасных перекрестка, улучшив на них видимость и повысив безопасность пешеходов на переходах. Также проложат под землей новые трубы и установят новые средства организации движения.

Генподрядчиком выступает ТОО "N&V", стоимость работ - два миллиона евро.

Движение хотели перекрыть полностью

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин рассказал "Северному побережью", что если на первом совещании по этому строительству подрядчик сообщал о необходимости полностью перекрыть ремонтируемый участок дороги, то потом согласились оставить движение только на въезд в Нарва-Йыэсуу. Столь жесткий подход к данному объекту строители объясняли обилием затрагиваемых коммуникаций: кабели связи, включая международную связь, газовая трасса, канализационный трубопровод.

- Это лучшее решение, нежели если бы прямая дорога из Нарвы оказалась полностью закрытой, - прокомментировал мэр Нарва-Йыэсуу достигнутый компромисс.

Ильин рассказал, что еще рассматривался вариант установить на ремонтируемом участке светофор, пропускающий транспорт то в одном, то в другом направлении попеременно, однако на это не пошли: "В этом случае возникали бы неимоверные пробки, с учетом летнего сезона, машины дольше стояли бы, когда можно объехать".

Предполагается, по словам Ильина, что масштабные строительные работы с перекрытием дороги Нарва - Нарва-Йыэсуу будут вестись минимум 45 дней, а возможно, и два месяца, начиная со второй половины июня. Плюс не исключены археологические находки, в связи с которыми могут понадобиться раскопки, тоже отнимающие время.

Окончательной схемы движения пока нет

С вступлением в силу временной схемы движения выезд из Нарва-Йыэсуу по ремонтируемой дороге будет закрыт, и выехать из города можно будет с его противоположной стороны, то есть по направлению к шоссе Таллинн - Нарва. Это означает довольно большой крюк для двигающихся к Нарве.

На объезде можно будет воспользоваться или асфальтированной дорогой через деревню Удриа, или срезать по грунтовой через деревни Пухкова и Водава, если требуется добраться до Нарвы поскорее. Ту грунтовую дорогу будут обеспыливать (поливать) и ограничат разрешенную на ней скорость.

Также должны решить строители, по словам Максима Ильина, варианты движения автотранспорта по направлению к огородам и дачам в нарвском пригороде Кудрукюла. Предполагается, что там основные варианты въезда-выезда тоже будут через дороги, ведущие к шоссе Таллинн - Нарва.

- Окончательные схемы движения и объездов нам должны вот-вот прислать, мы их опубликуем, - добавил мэр Нарва-Йыэсуу.

Большие дорожные изменения

Особенно большой объем работ будет сконцентрирован на перекрестке у Рийгикюла: там углубят пролегание дороги, чтобы сгладить возвышение, закрывающее обзор водителям.