Нарвское отделение полиции возглавит прежний руководитель погранохраны

Чтобы найти нового руководителя для Нарвского отделения полиции Идаская префектура объявила в начале года конкурс. Индрек Пюви стал победителем открытого конкурса, в котором участвовали 11 человек. Сергея Андреева среди них не было.

Как сказал идаский префект Тарво Крууп, шестилетняя работа Индрека Пюви во главе бюро пограничной охраны подтвердила его способности руководителя и компетентность в сфере безопасности. "Работая в бюро погранохраны, он достиг немалого, что стало возможным благодаря его основанному на ценностях стилю руководства, а также благодаря сильной командной работе", - сказал Тарво Крууп.

По словам Индрека Пюви, безопасность можно обеспечить только в сотрудничестве с населением. "Своей важнейшей ролью на посту руководителя я считают формирование инициативности и ориентированного на решения образа мышления у всей команды. Уверен, что вместе с профессиональной командой Нарвского отделения полиции мы будем надежными партнерами как для местных жителей, так и для всех других сторон", - сказал он.

Индрек Пюви окончил колледж погранохраны Академии МВД, Высшую школу обороны Финляндии, а также получил в Таллиннском университете магистерскую степень по специальности "организационная культура". Он начал службу в 1994 году в учебном центре погранохраны в Нарва-Йыэсуу, занимал различные должности, а с февраля 2014 года возглавляет бюро погранохраны Идаской префектуры. Он неоднократно поощрялся наградами, в том числе золотым знаком отличия Cеверо-Восточного региона погранохраны и знаком отличия Идаской префектуры.