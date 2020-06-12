Руководители нарвской футбольной команды получили штраф за ругань в адрес судьи

В начале перерыва проходившей 3 июня встречи лиги мастеров между "Трансом" и вильяндиским "Тулевиком" президент "Транса" Николай Бурдаков, по сообщению футбольного союза, эмоционально выразил недовольство действиями судьи Стена Клаасена, назвав его нечестным, бездушным и бессовестным человеком.

После этого судьи обсуждали по головным микрофонам, показывать ли Николаю Бурдакову желтую карточку (что стало бы для президента "Транса" второй желтой карточкой за эту игру), однако решили не делать этого. Исполнявший обязанности четвертого арбитра Клаасен сказал другим судьям по головному микрофону, характеризуя ситуацию: "С таким человеком нельзя разговаривать, это больной человек".