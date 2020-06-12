Руководители нарвской футбольной команды получили штраф за ругань в адрес судьи

Дисциплинарная комиссия Эстонского футбольного союза наказала футбольную команду "Нарва-Транс" штрафом в размере 200 евро за то, что руководители клуба Николай и Константин Бурдаковы эмоционально обругали судью Стена Клаасена, которому, в свою очередь, футбольный союз сделал предупреждение за неподобающее поведение.
В начале перерыва проходившей 3 июня встречи лиги мастеров между "Трансом" и вильяндиским "Тулевиком" президент "Транса" Николай Бурдаков, по сообщению футбольного союза, эмоционально выразил недовольство действиями судьи Стена Клаасена, назвав его нечестным, бездушным и бессовестным человеком.