Сб, 13.06.2020
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Руководители нарвской футбольной команды получили штраф за ругань в адрес судьи

Николай Бурдаков.

ФОТО: Илья Смирнов

Дисциплинарная комиссия Эстонского футбольного союза наказала футбольную команду "Нарва-Транс" штрафом в размере 200 евро за то, что руководители клуба Николай и Константин Бурдаковы эмоционально обругали судью Стена Клаасена, которому, в свою очередь, футбольный союз сделал предупреждение за неподобающее поведение.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В начале перерыва проходившей 3 июня встречи лиги мастеров между "Трансом" и вильяндиским "Тулевиком" президент "Транса" Николай Бурдаков, по сообщению футбольного союза, эмоционально выразил недовольство действиями судьи Стена Клаасена, назвав его нечестным, бездушным и бессовестным человеком.

После этого судьи обсуждали по головным микрофонам, показывать ли Николаю Бурдакову желтую карточку (что стало бы для президента "Транса" второй желтой карточкой за эту игру), однако решили не делать этого. Исполнявший обязанности четвертого арбитра Клаасен сказал другим судьям по головному микрофону, характеризуя ситуацию: "С таким человеком нельзя разговаривать, это больной человек".

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