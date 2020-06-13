Сб, 13.06.2020
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Ида-Вирумааский профцентр планирует набрать полторы тысячи студентов

Профессия сварщика традиционно популярная и привлекает не только юношей, но и девушек.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В понедельник в Ида-Вирумааском центре профобразования стартовал летний прием, который назвали расширенным, потому что список предлагаемых профессий в этом году значительно увеличился - в нем 77 групп по разным отраслям экономики.

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- 1500 новичков - это идеальный вариант, но не оторванный от реальности. Такая большая цифра получается потому, что Ида-Вирумааский профцентр работает в трех городах - в Нарве, Силламяэ и Йыхви, - напоминает секретарь приемной комиссии Элянна Романова. - В прошлом году к нам пришло более 1100 учащихся. Надеемся, что нынешний "урожай" будет еще богаче, ведь помимо традиционных специальностей предложен ряд новых, а обучение организовано на эстонском и русском языках. 

Начало приемной кампании порадовало - уже за первые три дня 129 подтвержденных предложений. Самыми активными оказались нарвитяне - 70, 32 в Силламяэ и 27 в Йыхви. Но пик впереди, ведь еще не все выпускники получили свои документы об окончании школы. 

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