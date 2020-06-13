Ида-Вирумааский профцентр планирует набрать полторы тысячи студентов

- 1500 новичков - это идеальный вариант, но не оторванный от реальности. Такая большая цифра получается потому, что Ида-Вирумааский профцентр работает в трех городах - в Нарве, Силламяэ и Йыхви, - напоминает секретарь приемной комиссии Элянна Романова. - В прошлом году к нам пришло более 1100 учащихся. Надеемся, что нынешний "урожай" будет еще богаче, ведь помимо традиционных специальностей предложен ряд новых, а обучение организовано на эстонском и русском языках.