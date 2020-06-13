ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ "Pargi Keskus"

В последние недели отношения между девелоперами и волостной властью в связи с этим центром становятся все более сложными. Друг другу шлют злые письма со взаимными обвинениями и попреками.

К сожалению, в происходящем не очень много неожиданного. Если что-то уже было когда-то втянуто в местную политику, то вытянуть это обратно уже трудно. До тех пор, пока в политике находятся в одной лодке, все вроде бы хорошо, но как только вступают в противоречия при дележе местной власти, толчки такого "землетрясения" начинают достигать и других областей.