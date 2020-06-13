Новое микологическое исследование не меняет планы переезда Йыхвиской основной школы

На этой неделе Йыхвиское волостное управление получило результаты повторной экспертизы, однако это не меняет решения о том, что временным местом учебы станет для Йыхвиской основной школы бывшее здание конторы "Eesti Energia" на улице Яама, а не старый учебный корпус центра профобразования, исследовавшийся на предмет наличия грибка.
Член Йыхвиского волостного собрания Артур Сепперн писал на этой неделе в "Северном побережье", что первая заказанная волостным управлением экспертиза была с коррупционным душком и затевалась, чтобы воспрепятствовать переезду основной школы в А-корпус Ида-Вирумааского центра профобразования.