Сб, 13.06.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Новое микологическое исследование не меняет планы переезда Йыхвиской основной школы

Библиотека Йыхвиской основной школы упакована и ждет переезда.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

На этой неделе Йыхвиское волостное управление получило результаты повторной экспертизы, однако это не меняет решения о том, что временным местом учебы станет для Йыхвиской основной школы бывшее здание конторы "Eesti Energia" на улице Яама, а не старый учебный корпус центра профобразования, исследовавшийся на предмет наличия грибка.

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Член Йыхвиского волостного собрания Артур Сепперн писал на этой неделе в "Северном побережье", что первая заказанная волостным управлением экспертиза была с коррупционным душком и затевалась, чтобы воспрепятствовать переезду основной школы в А-корпус Ида-Вирумааского центра профобразования.

Сепперн указал также, что у фирмы не имелось на тот момент разрешения на деятельность для проведения такой экспертизы. Он и раньше утверждал, что ситуация из-за предполагаемой плесени не настолько страшная, как пыталось представить волостное управление, поэтому он и заказал новую экспертизу. 

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