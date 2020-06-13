Новое микологическое исследование не меняет планы переезда Йыхвиской основной школы

Член Йыхвиского волостного собрания Артур Сепперн писал на этой неделе в "Северном побережье", что первая заказанная волостным управлением экспертиза была с коррупционным душком и затевалась, чтобы воспрепятствовать переезду основной школы в А-корпус Ида-Вирумааского центра профобразования.

Сепперн указал также, что у фирмы не имелось на тот момент разрешения на деятельность для проведения такой экспертизы. Он и раньше утверждал, что ситуация из-за предполагаемой плесени не настолько страшная, как пыталось представить волостное управление, поэтому он и заказал новую экспертизу.