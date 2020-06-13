Сотни идавирусцев присоединились к толокам по приглашению в гости

В конце мая Ида-Вируский туристический кластер обратился к патриотам уезда, призвав местных жителей приглашать к себе на лето гостей. "Мы посчитали, что это будет более персональный и эффективный способ, чем просто рассказывать о скидках в пострадавших от кризиса отелях и ресторанах, - объяснила ида-вируский координатор по туризму Кадри Ялонен. - И очень радостно видеть, что патриотов так много и народ активно присоединяется к кампании".