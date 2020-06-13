Сб, 13.06.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сотни идавирусцев присоединились к толокам по приглашению в гости

На странице толок www.idaviru.ee размещена подборка разнообразных оформленных приглашений.

ФОТО: www.idaviru.ee

К кампании по приглашению в гости присоединились и сообщили об этом на веб-странице www.idaviru.ee примерно четыреста идавирусцев, с помощью которых развивающие туризм надеются побить действующий рекорд по числу гостей уезда.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В конце мая Ида-Вируский туристический кластер обратился к патриотам уезда, призвав местных жителей приглашать к себе на лето гостей. "Мы посчитали, что это будет более персональный и эффективный способ, чем просто рассказывать о скидках в пострадавших от кризиса отелях и ресторанах, - объяснила ида-вируский координатор по туризму Кадри Ялонен. - И очень радостно видеть, что патриотов так много и народ активно присоединяется к кампании".

Участвуют целыми учреждениями

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