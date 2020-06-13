"Пиратскую бухту" в этом году не откроют

Арендаторы объяснили свое решение заботой о здоровье людей - эпидемиологическая ситуация нестабильна и стоит соблюдать меры безопасности. Один из инициаторов "Пиратской бухты", руководитель ТОО "Andfort" Андрей Удалов заметил, что такое решение было тяжелым, но они не хотят допускать даже вероятность того, что кто-то из гостей может подвергаться риску заболеть.

- Будем наблюдать за ситуацией, но, скорее всего, развлекательный уголок в парке в этом году вообще не откроется, - сказал собеседник.

В этом году у "Andfort" заканчивается пятилетний срок аренды парковой зоны. На вопрос о том, готовы ли арендаторы продолжать начатое в будущем, Андрей Удалов не дал утвердительного или отрицательного ответа. "Дальнейшие планы комментировать не хочу, - посмотрим", - сказал он.

Вице-мэр Денис Вершинин сказал, что о решении арендаторов парка узнал из социальных сетей.