"Пиратскую бухту" в этом году не откроют

Арендатор части Кохтла-Ярвеского народного парка ТОО "Andfort", организовавший здесь в 2016 году развлекательный уголок "Pirate Bay" ("Пиратская бухта"), сообщил, что текущим летом тут будет тихо - открывать аттракционы не станут.
Арендаторы объяснили свое решение заботой о здоровье людей - эпидемиологическая ситуация нестабильна и стоит соблюдать меры безопасности. Один из инициаторов "Пиратской бухты", руководитель ТОО "Andfort" Андрей Удалов заметил, что такое решение было тяжелым, но они не хотят допускать даже вероятность того, что кто-то из гостей может подвергаться риску заболеть.
- Будем наблюдать за ситуацией, но, скорее всего, развлекательный уголок в парке в этом году вообще не откроется, - сказал собеседник.
В этом году у "Andfort" заканчивается пятилетний срок аренды парковой зоны. На вопрос о том, готовы ли арендаторы продолжать начатое в будущем, Андрей Удалов не дал утвердительного или отрицательного ответа. "Дальнейшие планы комментировать не хочу, - посмотрим", - сказал он.
Вице-мэр Денис Вершинин сказал, что о решении арендаторов парка узнал из социальных сетей.
- Не успел еще поговорить с ними, но они вправе решать, что и как делать, в принципе считаю их выбор не открывать зону развлечений правильным - статистика показывает, что заболеваемость снова стала расти, лучше перестраховаться. Очень жаль, что будет невозможно покататься на лодках, горожане привыкли приходить в парк на прогулки и многие горожане с удовольствием пользовались всеми услугами "Pirate Bay".