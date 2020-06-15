Выпускной в Славянской школе будет транслироваться онлайн

- Будет идти онлайн-трансляция, которую смогут увидеть не только родители, но все, кто пожелает, - отмечает директор школы Светлана Владимирова. - По периметру зала будет работать несколько камер, и это даст возможность показать происходящее с разных сторон - момент вручения свидетельства, эмоции ребят, учителей, словом, максимально охватить все происходящее в зале, и зрителям можно будет выбирать для просмотра ту или иную картинку.

Школа постаралась сделать все, чтобы был эффект присутствия гостей. Выпускники будет видеть на экране тех, кто на них смотрит. Более того, родителям предоставят слово, они смогут высказать с экрана свои поздравления и пожелания. Также родители смогут переписываться между собой в чате.

Состоится четыре такие онлайн-трансляции, поскольку в этом году Славянскую основную школу заканчивают более 70 человек, которые учились в четырех параллельных классах. Для каждого пройдет отдельная церемония, поскольку число участников ее в зале должно быть ограничено, будет соблюдаться правило 2+2. В зал с ребятами придут представители администрации школы, классный руководитель, первая учительница.