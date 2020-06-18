Выпускники кохтла-ярвеских школ искусств удивили преподавателей

Несмотря на то, что выпускники художественных отделений Ахтмеской и Кохтла-Ярвеской школ искусств в этом году готовились к защите дипломов самостоятельно, большая часть работ получила оценку комиссии "отлично".
Ахтмеская школа искусств выпустила 16 юных художников, из которых 12 получили высший балл. В Кохтла-Ярвеской школе искусств 15 выпускников и 13 отличников.
- Ожидали худшего результата, - признается руководитель художественного отделения АШИ Александр Дикушенко. - Не только потому, что всем нам пришлось пройти через неизведанное и сложное - испытание дистанционной работой, но и потому, что нынешние дипломники у нас более молодые - им всего 13-14 лет. Темы и изобразительную технику ребята могли выбрать сами, а их наставники Ольга Рациборская и Юрий Орлов из-за карантина имели возможность наблюдать за их стараниями только через экран компьютера или телефона. В этой ситуации очень трудно дать рекомендации - экран не передает реальных красок... Поэтому очень волновались все, а разницу восприятия члены комиссии оценили только когда авторы принесли свои рисунки в школу - некоторые работы вживую значительно выиграли.
Доволен результатом и руководитель художественного отделения Кохтла-Ярвеской школы искусств Аарне Ханни, который также высоко оценил усилия выпускников и их наставников.
- Очень много сильных работ, многие ребята удивили как выбором темы, так и воплощением задуманного, - подчеркнул он. - Выставка получилась симпатичной. Обе школы обещают выложить работы выпускников в виртуальное пространство, но всегда лучше смотреть картины не через экран, а вживую. В школьных галереях дипломные работы будут демонстрироваться до осени.