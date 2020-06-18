Выпускники кохтла-ярвеских школ искусств удивили преподавателей

- Ожидали худшего результата, - признается руководитель художественного отделения АШИ Александр Дикушенко. - Не только потому, что всем нам пришлось пройти через неизведанное и сложное - испытание дистанционной работой, но и потому, что нынешние дипломники у нас более молодые - им всего 13-14 лет. Темы и изобразительную технику ребята могли выбрать сами, а их наставники Ольга Рациборская и Юрий Орлов из-за карантина имели возможность наблюдать за их стараниями только через экран компьютера или телефона. В этой ситуации очень трудно дать рекомендации - экран не передает реальных красок... Поэтому очень волновались все, а разницу восприятия члены комиссии оценили только когда авторы принесли свои рисунки в школу - некоторые работы вживую значительно выиграли.