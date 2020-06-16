Защитники озера Ульясте выразили свое противостояние сланцевым исследованиям

Демонстранты в желтых футболках выражали свое противостояние и планам государственной геологической службы изучать фосфориты в Вирумаа.

В по-летнему теплое воскресенье сотни друзей природы собрались на демонстрацию в защиту озера Ульясте, чтобы воспрепятствовать проведению вблизи него желаемых предприятием "Kiviõli Keemiatööstus" исследований сланца, против которых выступает также Люганузеское волостное управление.