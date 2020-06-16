Вт, 16.06.2020
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Защитники озера Ульясте выразили свое противостояние сланцевым исследованиям

Демонстранты в желтых футболках выражали свое противостояние и планам государственной геологической службы изучать фосфориты в Вирумаа.

ФОТО: Айн Лийва / Virumaa Teataja

В по-летнему теплое воскресенье сотни друзей природы собрались на демонстрацию в защиту озера Ульясте, чтобы воспрепятствовать проведению вблизи него желаемых предприятием "Kiviõli Keemiatööstus" исследований сланца, против которых выступает также Люганузеское волостное управление.

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Погода в воскресенье идеально подходила защитникам озера. Чтобы не создавать помех автомобильному движению, собравшихся расставили на велодороге вблизи озера Ульясте. Между демонстрантами соблюдалась также двухметровая дистанция.

Среди демонстрантов были и дети с самодельными плакатами.

ФОТО: Айн Лийва / Virumaa Teataja

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