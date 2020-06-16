В дворцовом саду парка Ору добавятся новые аттракционы

О красоте и благоустроенности Оруского парка площадью 74 гектара заботится отдел рекреации Центра управления гослесами (RMK). По его оценке, ландшафтный парк посещает около двухсот тысяч человек в год. Помимо обслуживания RMK каждый год инвестирует в создание более комфортных условий для перемещения по парку и в то, чтобы он еще больше радовал глаз.