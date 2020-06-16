Вт, 16.06.2020
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В дворцовом саду парка Ору добавятся новые аттракционы

На дворцовой площадке парка Ору сейчас обновляют лестницы и рыбий фонтан. На этой неделе дворцовый сад также обретет новое наполнение: виртуальный тур по дворцу и музыкальную аллею.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

На дворцовой площадке Оруского парка в Тойла сейчас обновляют лестницы и рыбий фонтан; в ближайшие дни начнутся виртуальные туры, позволяющие увидеть разрушенный Оруский дворец с помощью очков, и откроется музыкальная аллея.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

О красоте и благоустроенности Оруского парка площадью 74 гектара заботится отдел рекреации Центра управления гослесами (RMK). По его оценке, ландшафтный парк посещает около двухсот тысяч человек в год. Помимо обслуживания RMK каждый год инвестирует в создание более комфортных условий для перемещения по парку и в то, чтобы он еще больше радовал глаз.

Сейчас в дворцовом саду обновляют раскрошившиеся ступени лестниц, эти работы надеются завершить к Яанову дню. "Вторая работа - ремонт рыбьего фонтана, который не держал воду и несколько лет не работал. Если удастся, сделаем пластическую операцию на носу рыбы", - рассказал руководитель Ида-Вирумааской туристской зоны RMK Хейнар Юузе. По его словам, работы обойдутся примерно в 20000 евро.

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