Уничтоженный макет-топоним "Narva" воссоздадут из стали

Нарвская горуправа, которая принимала макет-топоним в качества подарка от частного предпринимателя, сообщила, что намерена изготовить копию этого макета. Материалом для повторного изготовления будет, предположительно, нержавеющая сталь толщиной 3-4 мм, усиленная внутренним каркасом. Оригинал был пластиковым на стальном каркасе. Новый макет тоже покрасят в белый цвет, как и утраченный оригинал.

О таком плане городских властей сообщил мэр Нарвы Алексей Евграфов, обратившийся к предпринимателю-дарителю Александру Брокку за разрешением на использование авторского права. Этот вопрос об авторском праве не был оговорен ранее в договоре безвозмездного отчуждения макета-топонима.

"С сожалением следует отметить, что неоднократные акты вандализма по отношению к этому сооружению и последний штормовой ветер, уронивший топоним, привели топоним практически в негодность, и его дальнейшее восстановление (ремонт) экономически нецелесообразно и не дает гарантий, что подобных случаев повреждения удастся избежать в будущем", - написал Евграфов в письме Брокку.

"Это сооружение действительно привлекало внимание туристов и жителей города, пользовалось популярностью при фотографировании и являлось своеобразной визитной карточкой города", - добавил мэр.

Официального ответа от Александра Брокка пока не последовало, но "Северному побережью" он сказал, что полностью поддерживает инициативу властей: "Это ведь я не для себя делал, а для города".

- Вижу, что этот макет уже прижился в Нарве, понравился людям, и я, конечно, за: пусть заново сделают и поставят его - это прекрасно, а то место (на Петровской площади) осталось каким-то пустым, сиротливым, - прокомментировал Брокк.

В проекте изменений нарвского городского бюджета уже предусмотрены 26130 евро на изготовление из металла и установку макета-топонима "Narva".

Первоначальный топонимический знак "Narva" весом примерно две тонны и размером 6,7х2,5 метра был подарен Нарве предпринимателем Александром Брокком при участии члена Нарвского горсобрания Владимира Бутузова к столетию Эстонской Республики в феврале 2018 года. Тот знак был изготовлен из прочного пластика на стальном каркасе и обклеен стойкой пленкой.

Первые дни знак стоял на Ратушной площади, а потом занял постоянное место на Петровской площади Нарвы недалеко от погранпункта.

В апреле 2018 года власти Нарвы по договору с Брокком и Бутузовым безвозмездно приняли знак на городской имущественный баланс, и балансовой стоимостью этого имущества назвали 100 евро. Истинную стоимость топонима Брокк не разглашал, однажды сказав только, что на изготовление букв в Санкт-Петербурге он потратил миллион рублей, то есть более 14 тысяч евро по тогдашнем курсу.

21 февраля 2020 года эта новая достопримечательность была завалена порывом ветра и развалилась при падении, будучи уже ранее местами сломанной вандалами. В тот же день знак отвезли на территорию Нарвского центра обращения отходов. В апреле "Северное побережье" писало, что городские руководители Нарвы на тот момент так и не приняли никаких решений насчет этого подарка городу, прозябавшего среди куч отходов.