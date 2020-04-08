Подаренный предпринимателем знак "Narva" оказался среди куч отходов

Топонимический знак весом две тонны и размером 6,7х2,5 метра был подарен Нарве предпринимателем Александром Брокком при участии члена Нарвского горсобрания Владимира Бутузова к столетию Эстонской Республики в феврале 2018 года. Двумя годами ранее эти же двое подарили городу памятник гроссмейстеру Паулю Кересу, проживающий благодаря прочности бронзы более благополучную судьбу.

Первые дни знак "Narva" стоял на Ратушной площади, а потом занял место на Петровской площади неподалеку от Нарвского погранпункта.

В апреле 2018 года власти Нарвы по договору с Брокком и Бутузовым приняли знак на городской имущественный баланс. Ставший к тому времени новой достопримечательностью знак передали городу безвозмездно, балансовой стоимостью назвали 100 евро. Настоящую стоимость "Нарвы" Александр Брокк не разглашал, сказав только, что на изготовление букв в Санкт-Петербурге он потратил миллион рублей, то есть более 14 тысяч евро по тогдашнем курсу.

21 февраля 2020 года достопримечательность была завалена, как считается, порывом ветра. Тогда же знак отвезли на территорию Нарвского центра обращения отходов, где он поныне.

Александр Брокк оперативно приезжал на место происшествия и выяснил, по его собственному рассказу, что первым решением городских властей было - утилизировать разбившуюся конструкцию.

- Мое первое впечатление было: сверху вообще все разбито и развалилось. Его уже давно ребята били - и сверху были дырки, ослабившие конструкцию при падении, - припомнил Брокк.

Когда знак "Narva" оказался среди куч отходов, Брокк предложил забрать его обратно к себе, чтобы отремонтировать по мере возможности. "Просто жалко мне его просто утилизировать, потому что я вложил в него определенный смысл и душу".

- Мне сказали, что принимают решение, как поступать дальше, - это Брокк выяснил зимой.

В Нарвском департаменте горхозяйства "Северному побережью" нынче сообщили, что знак-топоним сейчас на хранении на станции сортировки.

- Никаких решений о дальнейшей его судьбе пока не принималось, - сказала директор департамента Елена Скулачева.

Сам Брокк считает, что знак стоит попытаться восстановить. "Хорошенько склеить и хорошо наложить швы, а сверху - пленкой, - предполагает он. - Но везти обратно в Петербург, декларировать на границе и прочее - это было бы сумасшествием".

- Я боюсь это опять делать, в принципе, ведь камер наблюдения там (на Петровской площади) нет, надзора нет - и будет соблазн кому-то снова прийти и разбить, - осторожен Брокк.

Пример неуважения к наследию

"Северное побережье" в прошлом обращало внимание на нерешительность руководителей Нарвы в отношении другого ценного объекта: с 2008 года во дворе художественной галереи Нарвского музея на земле уложен по частям доломитовый монумент - памятник Эстляндской трудовой коммуне, созданный признанным эстонским скульптором Яаком Соансом (76) в начале его карьеры в 1968 году.

Композиция монумента изначально состояла из трех частей: стена из плитняка, вырубленная из доломита скульптурная композиция - схематично изображенные руки со сжатыми кулаками и молотом, плюс текстовые таблички на эстонском и русском языках - про Эстляндскую трудовую коммуну и про "руководство великого Ленина".

К 90-летию Эстонской Республики старый монумент демонтировали со стены на Ратушной площади Нарвы борцы с коммунистическим наследием. На том месте поныне зияет безобразная дыра, а само произведение социалистического искусства вот уже 12 лет ждет какого-нибудь решения, год за годом пребывая в непотребном виде и покрываясь мхом.