Нарвские политики не могут спланировать работу городских школ на три года вперед

По ныне действующему соглашению Нарвы и Министерства образования и науки, Нарвская госгимназия должна начать учебную работу в сентябре 2022 года, однако этот срок решено перенести на год - и стороны готовят обновленное соглашение об открытии в Нарве сразу двух госгимназий. Предполагается, что одна будет обучать на эстонском и русском языках, а вторая станет чисто эстонской.

Сейчас в Нарве семь муниципальных гимназий, из которых должны будут остаться только одна или две, а остальные станут основными школами одновременно с началом работы госгимназий. Правда, никаких решений на сей счет местными властями пока не принято - и не предвидится в скором будущем.

Простой вопрос с неясным ответом

В ходе обсуждения нового соглашения между Нарвой и Минобразования 9 июня, где присутствовали как городские руководители и представители общественности, так и представители Министерства образования, прозвучал вопрос: какие муниципальные гимназии Нарва планирует оставить, а какие станут основными школами?

- Я не знаю, - прозвучал ответ председателя Нарвского горсобрания Ирины Янович, которая по совместительству также руководит Кренгольмской гимназией.

Спустя непродолжительное время снова прозвучал вопрос: как будет происходить выбор муниципальных школ, в которых оставят гимназическое звено обучения?

- Новая программа развития ответит на этот вопрос, я думаю, - ответил мэр Нарвы Алексей Евграфов, подразумевая будущую программу развития сети нарвских образовательных учреждений.

Янович также напомнила, что документы для таких решений депутатам горсобрания представляет горуправа.

- Насколько я понимаю, в программе развития не будет написано четко, что останутся такая и такая школы. Единственное, что можно указать в программе развития сейчас, это что останутся одна или две школы, а какие именно - это будет в зависимости от начала строительства госгимназии, то есть для обсуждения уже ближе к 2023 году, - высказалась Янович.

Спекуляции на тему выбора

Член Нарвского горсобрания и Рийгикогу Катри Райк, на обсуждении 9 июня более остальных интересовавшаяся выбором гимназий для переформирования в основные школы, затем в комментарии "Северному побережью" подтвердила: "Речь идет о непопулярном решении, за которым стоят должности директоров и учителей. Каждая гимназия надеется сейчас, что именно ее оставят".

Райк предполагает, что на политическом уровне решение все же принято в пользу гимназии, руководимой лично председателем Нарвского горсобрания:

- Если посмотреть, какую гимназию развивают сейчас в преимущественном порядке посредством строительства очень дорогого стадиона, стоящего 1,7 миллиона евро, то решение в кулуарах все же принято: Кренгольмская гимназия. Это первая спекуляция. Второе предположение в том, что часть депутатов горсобрания хотят как можно дольше тянуть с решением: авось, госгимназии вовсе не появятся и все останется в нарвском образовании так, как есть, - прокомментировала Райк.

Чиновники ограничены в планировании