Нарвские политики не могут спланировать работу городских школ на три года вперед

Власти Нарвы предполагают закрыть несколько муниципальных гимназий к сентябрю 2023 года - когда в городе откроются одна или две государственные гимназии. Заранее объявить, какие именно муниципальные гимназии станут основными школами, местные руководители не решаются по политическим, видимо, соображениям.
По ныне действующему соглашению Нарвы и Министерства образования и науки, Нарвская госгимназия должна начать учебную работу в сентябре 2022 года, однако этот срок решено перенести на год - и стороны готовят обновленное соглашение об открытии в Нарве сразу двух госгимназий. Предполагается, что одна будет обучать на эстонском и русском языках, а вторая станет чисто эстонской.
Сейчас в Нарве семь муниципальных гимназий, из которых должны будут остаться только одна или две, а остальные станут основными школами одновременно с началом работы госгимназий. Правда, никаких решений на сей счет местными властями пока не принято - и не предвидится в скором будущем.
Простой вопрос с неясным ответом
В ходе обсуждения нового соглашения между Нарвой и Минобразования 9 июня, где присутствовали как городские руководители и представители общественности, так и представители Министерства образования, прозвучал вопрос: какие муниципальные гимназии Нарва планирует оставить, а какие станут основными школами?
- Я не знаю, - прозвучал ответ председателя Нарвского горсобрания Ирины Янович, которая по совместительству также руководит Кренгольмской гимназией.
Спустя непродолжительное время снова прозвучал вопрос: как будет происходить выбор муниципальных школ, в которых оставят гимназическое звено обучения?
- Новая программа развития ответит на этот вопрос, я думаю, - ответил мэр Нарвы Алексей Евграфов, подразумевая будущую программу развития сети нарвских образовательных учреждений.
Янович также напомнила, что документы для таких решений депутатам горсобрания представляет горуправа.
- Насколько я понимаю, в программе развития не будет написано четко, что останутся такая и такая школы. Единственное, что можно указать в программе развития сейчас, это что останутся одна или две школы, а какие именно - это будет в зависимости от начала строительства госгимназии, то есть для обсуждения уже ближе к 2023 году, - высказалась Янович.
Спекуляции на тему выбора
Член Нарвского горсобрания и Рийгикогу Катри Райк, на обсуждении 9 июня более остальных интересовавшаяся выбором гимназий для переформирования в основные школы, затем в комментарии "Северному побережью" подтвердила: "Речь идет о непопулярном решении, за которым стоят должности директоров и учителей. Каждая гимназия надеется сейчас, что именно ее оставят".
Райк предполагает, что на политическом уровне решение все же принято в пользу гимназии, руководимой лично председателем Нарвского горсобрания:
- Если посмотреть, какую гимназию развивают сейчас в преимущественном порядке посредством строительства очень дорогого стадиона, стоящего 1,7 миллиона евро, то решение в кулуарах все же принято: Кренгольмская гимназия. Это первая спекуляция. Второе предположение в том, что часть депутатов горсобрания хотят как можно дольше тянуть с решением: авось, госгимназии вовсе не появятся и все останется в нарвском образовании так, как есть, - прокомментировала Райк.
Чиновники ограничены в планировании
Член Нарвской горуправы и завотделом культуры Виктория Лутус, курирующая сферу образования, напомнила, что вопрос о реорганизации муниципальных гимназий находится в исключительной компетенции горсобрания.
- Было бы логичным обсуждение этого болезненного и деликатного вопроса, по возможности, в рамках составления программы развития сферы образования. Считаю, что к принятию решения следует подходить комплексно и в расчет брать все имеющие значение критерии. Например, техническое состояние и месторасположение школьных зданий, результаты госэкзаменов, наполняемость гимназической ступени в школе и т.д.
Также Лутус согласилась, что для оптимального и политически беспристрастного выбора самоуправлению было бы хорошо привлечь стороннюю организацию.
- Привлечение независимой консалтинговой фирмы к составлению программы развития способствовало бы тому, что конечный документ соответствовал бы в большей степени существующим реалиям. К сожалению, наше ходатайство о выделении финансирования на эту работу осталось без удовлетворения. Также мы хотели бы провести и техническую экспертизу школьных зданий, но, опять же, финансирование для нее пока отсутствует, - рассказала Лутус.
Разработка упомянутой программы развития сферы образования в Нарве сейчас в начальной стадии: проект пока только исходного задания находится в делопроизводстве горсобрания, этот документ укажет сроки разработки и принятия программы.
- В настоящее время собирается и систематизируется необходимая для написания программы информация, а также важно дождаться подписания соглашения с Министерством образования и науки о строительстве государственных гимназий, так как от окончательных условий этого соглашения существенно зависит будущее сети общеобразовательных школ города, - объяснила Лутус.
Прогнозы неутешительные
- В 2019/2020 учебном году на гимназической ступени в школах Нарвы учились 1246 учеников. Из них в семи муниципальных учреждениях - 1155 учеников, остальные - в одной государственной школе и одной частной.
- По прогнозу отдела культуры Нарвской горуправы, в 2023 году в Нарве ожидается 964 гимназиста, в 2024 - 936, в 2025 - 940, в 2026 - 903. Две госгимназии в Нарве планируются в 2023 году на 720 учебных мест. На остальных гимназистов смогут рассчитывать одна-две муниципальные гимназии и также частная.
- Число учеников основной школы в Нарве составляет сейчас около 4900. По прогнозу, в ближайшее десятилетие это число уменьшится на 1000 учеников, что заставит принимать решения о приведении количества школ в соответствие с реальной необходимостью.